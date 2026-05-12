Ecuador y Marruecos firman memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación

2 minutos

Quito, 12 may (EFE).- El Ministerio ecuatoriano de Producción, Comercio Exterior e Inversiones informó este martes de que suscribió un memorando de entendimiento con Marruecos para fortalecer la cooperación comercial y económica entre ambos países.

El acuerdo lo suscribieron el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, y el ministro de Industria y Comercio de Marruecos, Ryad Mezzour, y abre una nueva etapa en la relación bilateral entre ambas naciones, señaló el Ministerio.

El Ministerio anotó que su principal objetivo es establecer un marco formal de cooperación, a través de la creación del Comité Conjunto Económico y Comercial (JETCO), un mecanismo permanente de diálogo que permitirá identificar oportunidades de negocio, diversificar el intercambio comercial y estrechar los lazos económicos entre los dos países.

«La firma de este acuerdo se suma a una relación bilateral con bases institucionales sólidas», afirmó.

Desde 1999, ambos países mantienen un Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de Consultas Políticas entre sus respectivas cancillerías. Además, desde julio de 2020, Marruecos es Miembro Observador de la Comunidad Andina, siendo el primer país árabe y africano en adherirse a dicho bloque regional.

Este instrumento permitirá ampliar las oportunidades de acceso para productos ecuatorianos en el mercado marroquí; además, facilitará la realización del Consejo Empresarial Binacional, que se llevará a cabo en Quito, en septiembre.

«Esto representa un paso importante hacia el inicio de negociaciones de acuerdos comerciales y de inversiones», sostuvo.

El Memorando de Entendimiento «marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre Ecuador y Marruecos. El JETCO nos dará una herramienta concreta para trabajar por la diversificación de nuestra canasta exportadora y por el crecimiento de los flujos de inversión entre ambas naciones», dijo Jaramillo.

Como siguiente paso, el Gobierno ecuatoriano impulsará la definición de la agenda del primer JETCO entre ambos países, previsto para el próximo mes.

En este espacio se definirán sectores prioritarios de cooperación, se trabajará en la reducción de barreras al comercio y se promoverá la oferta exportable ecuatoriana en un mercado de cerca de 39 millones de habitantes, finalizó el Ministerio. EFE

sm/seo