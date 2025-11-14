Edgar Barrera: «Hay que ser fiel a nuestras raíces y estar orgullosos de ser latinos»

Las Vegas (EE.UU.), 13 nov (EFE).- El compositor mexicano Edgar Barrera afirmó a EFE que escribe su música pensando en lo que gustaría escuchar a él y destacó la importancia de enorgullecerse por las raíces latinoamericanas, sobre todo en estos momentos.

«Hay que ser fiel a nuestras raíces y estar orgullosos de ser latinos», indicó durante su paso por la alfombra roja de los premios Latin Grammy que se celebran este jueves en Las Vegas (EE.UU.).

Barrera también se mostró agradecido por las recientes nominaciones a los Grammy, que premian lo mejor de la música mundial. «Es algo muy loco, además con canciones en español porque es algo que nunca pensé que podría llegar tan lejos», agregó.

También Grupo Frontera, una de las bandas de música regional mexicana más reconocidas en EE.UU., mostró su apoyo a la identidad del regional mexicano en Estados Unidos.

«Somos muy fieles creyentes de que la música une, conecta a todos y une fronteras de habla hispana (…) La música latina es mayoría y está de moda», dijeron a EFE.

Por su parte, el cantante y compositor estadounidense de raíces mexicana Dannylux, contó a EFE que dedicó su nominación a sus padres porque si él no hubiera llegado de manera irregular a EE.UU. «con ese sueño de que quería que sus hijos nacieran aquí y tuvieran un mejor futuro, tal vez no estaría haciendo nada de esto».

«Todo el mundo ve los Latin Grammy y realmente ven como qué tan bonita es la cultura mexicana e hispana, cómo somos tan unidos, estamos siempre sonriendo. No somos malas personas», aseveró.

La gala principal se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas a partir de las 17.00 hora local (1.00 GMT del viernes). El encuentro será conducido por la actriz Roselyn Sánchez y el cantante colombiano Maluma. EFE

