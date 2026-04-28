Edmundo González anuncia que está «de vuelta» tras su hospitalización: «Que no haya dudas»

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Madrid, 28 abr (EFE).- El opositor venezolano Edmundo González Urrutia anunció este martes en redes sociales que ya está «de vuelta» tras la hospitalización que le impidió participar en los actos públicos de la premio nobel de la paz María Corina Machado durante su visita a España el pasado 18 de abril.

«Hace unos días recibí el alta médica (…) Estoy de vuelta, que no haya dudas», puntualizó el que se autoconsidera presidente legítimo de los venezolanos desde que el 28 de julio de 2024 se presentó a unas elecciones que afirma que ganó pero fueron manipuladas por el régimen de Nicolás Maduro.

El líder opositor, exiliado en España, aseguró hoy estar «muy atento a lo que está pasando en Venezuela» y lamentó «la inflación que sigue devorando a los venezolanos».

También criticó «una factura de abogados que algunos contrataron para su propios problemas y que ahora quieren cobrarle a todos los venezolanos», en referencia a la defensa del exmandatario Maduro y su esposa, Cilia Flores, ya que Estados Unidos accedió recientemente a que el Ejecutivo venezolano pague los honorarios de sus abogados.

González Urrutia mencionó además la liberación de presos que el Gobierno de Venezuela ha iniciado y dijo: «Veo una ley de amnistía que murió antes de nacer porque nunca fue su intención que viviera. Y veo la tragedia de nuestros presos políticos, que están en cada conversación que tengo, en cada decisión que tomo, en cada hora que pasa».

Según informó el Parlamento venezolano el 22 de abril, 8.616 personas fueron amnistiadas desde la salida de Maduro del país tras su captura por parte de Estados Unidos, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares.

Sin embargo, la ONG Foro Penal señaló ese mismo día que solo se han documentado 786 excarcelaciones desde el 8 de enero, de las cuales solo 186 se deben a la Ley de Amnistía. A 20 de abril, Foro Penal contabilizaba 473 presos políticos aún detenidos en el país.EFE

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