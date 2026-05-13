EE. UU. y China concluyen consultas económicas «constructivas» antes de la cumbre Trump-Xi

2 minutos

Seúl, 13 may (EFE).- Estados Unidos y China concluyeron este miércoles en Seúl unas consultas económicas «constructivas» para avanzar en la resolución de sus tensiones arancelarias, afirmó la agencia de noticias china Xinhua, antes de la cumbre de los mandatarios de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping.

Las delegaciones lideradas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, «mantuvieron intercambios francos, profundos y constructivos para resolver cuestiones comerciales y económicas de interés común y ampliar aún más la cooperación pragmática», según Xinhua.

La reunión comenzó hacia el mediodía hora local en el Aeropuerto Internacional de Incheon en Seúl.

Las consultas entre Bessent y He, sobre las que Washington todavía no se ha pronunciado, son la antesala a la reunión de Trump con Xi el jueves y el viernes, en la primera visita en más de ocho años del republicano al gigante asiático.

Trump aseguró este miércoles desde el Air Force One, rumbo a Pekín, que pedirá a Xi abrir el país a las empresas estadounidenses, en especial a aquellas que le acompañan en este viaje.

Las negociaciones previas de hoy se basan en las conversaciones entre ambos mandatarios en su encuentro en octubre de 2025 en la ciudad surcoreana de Busan, donde pactaron una tregua comercial que puso fin a meses de guerra arancelaria entre las dos mayores economías del mundo.

Sin embargo, la decisión el pasado febrero del Tribunal Supremo de EE. UU. de invalidar parcialmente los aranceles impuestos por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional enredó la situación, y Washington recurrió a un nuevo arancel global del 10 %.

El Tribunal de Comercio Internacional bloqueó también ese gravamen la semana pasada, pero no emitió una orden universal y solo bloqueó el cobro para tres demandantes involucrados, generando una fuerte incertidumbre en torno a un rifirrafe arancelario que centrará la cumbre entre Trump y Xi. EFE

daa/jdg/jgb

(foto)(vídeo)