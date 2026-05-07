EE.UU. afirma haber destruido centros de mando iraníes tras ataque en Ormuz

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Washington, 7 may (EFE).- El Comando Central de Estados Unidos aseguró este jueves que atacó centros de «mando y control» e instalaciones militares iraníes después de que fuerzas de Irán lanzaran misiles, drones y embarcaciones rápidas contra destructores estadounidenses que transitaban el estrecho de Ormuz.

Según el comunicado del Comando Central, las fuerzas iraníes lanzaron «múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones» contra los destructores USS Truxtun, USS Rafael Peralta y USS Mason mientras atravesaban la vía marítima internacional que conecta el estrecho de Ormuz con el golfo de Omán.

El comando afirmó que «no busca una escalada», aunque advirtió que permanece preparado para proteger a las fuerzas estadounidenses en la región.

De acuerdo con la cadena Fox News, altos mandos militares habrían confirmado que los ataques estadounidenses se habrían registrado en el puerto iraní de Qeshm y Bandar Abbas, así como en el puesto de control naval de Bandar Kargan, en Minab.

Por su parte, Irán difundió un comunicado en los medios estatales en el que alegó que el ejército estadounidense violó el alto al fuego al realizar ataques contra Qeshm y otras dos ciudades costeras del sur de la república islámica.

Los nuevos ataques suceden luego de semanas de un alto el fuego decretado el 8 de abril unilateralmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la espera de concretar un acuerdo de paz con Teherán.

El día previo a los ataques registrados hoy, Trump había asegurado que veía «muy posible» que se concretara un acuerdo de paz. EFE

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