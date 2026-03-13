EE.UU. afirma que el nuevo líder supremo iraní está «herido» y «desfigurado»

1 minuto

Washington, 13 mar (EFE).- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó este viernes que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, está «herido» y muy posiblemente «desfigurado» tras los ataques que mataron a su padre en el inicio de la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán.

«Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video», dijo el jefe del Pentágono en una rueda de prensa. EFE

ygg/lab