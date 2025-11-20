EE.UU. aprueba una «posible» venta de misiles y munición a la India por 92,8 millones

Nueva Delhi, 20 nov (EFE).- El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una «posible» venta a la India de proyectiles Excalibur y sistemas de misiles Javelin por un valor combinado estimado de 92,8 millones de dólares, según comunicó la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA, en inglés).

En dos comunicados separados difundidos el miércoles, la DSCA explicó que el Gobierno indio solicitó la compra de hasta 216 proyectiles tácticos M982A1 Excalibur, junto con sistemas electrónicos portátiles de control de fuego, repuestos, asistencia técnica, datos y otros elementos de apoyo logístico, un paquete valorado en 47,1 millones de dólares.

El segundo expediente recoge la compra de cien misiles Javelin y hasta 25 unidades de lanzamiento, además de simuladores, repuestos, formación y apoyo técnico, por un valor estimado de 45,7 millones de dólares.

Según Washington, ambas operaciones «ayudarán a fortalecer la relación estratégica entre Estados Unidos e India» y a mejorar la seguridad de un «socio de defensa clave» en la región del Indo-Pacífico, sin alterar el equilibrio militar existente.

El comunicado estadounidense subrayó que «las ventas propuestas mejorarán la capacidad de la India para afrontar amenazas actuales y futuras», y permitirán «aumentar la precisión de ataque de sus brigadas y fortalecer su defensa territorial».

La operación constituye la primera adquisición de defensa de la India a través del programa de ventas militares al extranjero (FMS, en inglés) desde que las relaciones bilaterales se deterioraron en agosto, cuando Washington elevó al 50 % los aranceles a varios productos indios en respuesta a las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

La India mantiene en la actualidad un proceso de modernización acelerada de sus fuerzas armadas en un contexto de competencia por la influencia regional en el Indo-Pacífico.

Washington, que considera a Nueva Delhi un pilar estratégico frente al auge militar chino, ha incrementado en los últimos años la cooperación de defensa con el país asiático, incluida la venta de sistemas avanzados y el intercambio de información militar. EFE

