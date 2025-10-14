EE.UU. asegura que «delincuentes» ofrecen recompensas por ataques a agentes migratorios

Los Ángeles, 14 oct (EFE).- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) dijo este martes que delincuentes mexicanos, en coordinación con grupos extremistas estadounidenses, han ofrecido recompensas específicas para que se hostigue o ataque a agentes migratorios que cumplen con la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

Citando información “fidedigna”, el DHS aseguró que redes criminales han dado instrucciones explícitas a simpatizantes radicados en EE.UU. para que vigilen y ataque a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En Chicago, pandilleros afiliados a grupos como los Latin Kings han desplegado «observadores» en azoteas para rastrear los movimientos del ICE y la CBP en tiempo real, transmitiendo coordenadas de las redadas, especialmente en barrios eminentemente hispanos como Pilsen y La Villita.

“Esta vigilancia ha permitido emboscadas e interrupciones durante las acciones rutinarias de seguridad, incluyendo redadas recientes en el marco de la Operación Midway Blitz (en Chicago)”, explicó el Departamento.

Los grupos también estarían ofreciendo recompensas de hasta 2.000 dólares por recopilar o revelar información personal de agentes (incluyendo fotos y datos familiares). Montos más altos serían ofrecidos por agredir a los agentes.

Por su parte, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, informó este martes que Facebook eliminó un grupo donde ciudadanos de Chicago compartían información sobre cuándo y dónde había avistamientos de agentes del ICE en la ciudad.

El anuncio del DHS coincide con el plazo que tiene ICE para retirar la reja metálica que se encuentra frente a su centro de procesamiento de Broadview para cumplir una orden judicial.

ICE ha dicho que instaló la valla para defender a sus agentes de las protestas contra las redadas migratorias.

El DHS también cargó contra los manifestantes en Portland (Oregon) a los que han acusado de tener en la mira a sus agentes, a pesar que las protestas se han pintado de un tono particular con personas disfrazadas y ciclistas desnudos que se unieron el domingo a las protestas pacíficas. EFE

amv/sbb