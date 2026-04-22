EE.UU. asegura que altas autoridades de Perú sabían del contrato firmado para aviones F-16

3 minutos

Lima, 22 abr (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, aseguró este miércoles que la compra por parte del Gobierno peruano de un lote de aviones de combate F-16 Block 70 se concretó el lunes con «pleno conocimiento de los más altos niveles del gobierno», en referencia a las declaraciones del presidente interino José María Balcázar, quien aseguró ese mismo día que la compra se había aplazado.

El primer ministro de Perú, Luis Arroyo, confirmó poco antes que el Gobierno de Perú adquirió las aeronaves, tras días de incertidumbre sobre si se había concretado o no la compra, pues Balcázar afirmó este lunes que no se había realizado y quería que el siguiente gobierno decidiese la transacción, presupuestada en 3.500 millones de dólares.

«Una firma técnica entre las partes autorizadas tuvo lugar el 20 de abril de 2026, con pleno conocimiento de los más altos niveles del gobierno peruano», indicó Navarro en un comunicado compartido en la página web de la Embajada de Estados Unidos en Perú.

El jefe de la misión diplomática de EE.UU. en Perú apuntó que el 14 de abril, la compañía estadounidense Lockheed Martin fue notificada por escrito de su selección por parte de Perú y se acordó celebrar el 17 de abril una firma técnica por la mañana y una firma ceremonial por la tarde con la presencia de funcionarios gubernamentales y ejecutivos de dicha empresa.

«Estados Unidos se enteró de que la firma fue pospuesta a través de la radio nacional. Hay una manera correcta de hacer negocios serios y creíbles con una de las empresas líderes del mundo, y esta no lo es», afirmó Navarro sobre el anuncio que hizo Balcázar en una entrevista radial de postergar la compra, lo que finalmente se terminó realizado el lunes de esta semana.

El anuncio de Balcázar, realizado el pasado viernes en una radio pocas horas antes del acto programado para la firma del contrato, motivó un mensaje hostil del embajador de EE.UU., quien anunció represalias contra Perú si no cumple el principio de acuerdo supuestamente firmado en secreto con la administración del anterior presidente interino, José Jerí (2025-2026).

El embajador detalló que la empresa Lockheed Martin presentó a Perú en su oferta «un avión de combate F-16 Block 70 de cuarta generación completamente nuevo y totalmente personalizado, la configuración F16 más avanzada jamás ensamblada».

«En el caso de los F-16 Block 70 de Perú, los Estados Unidos ofrecieron incluir dos sistemas de armas que nunca antes se habían colocado en un F-16 para cumplir con los requerimientos específicos de Perú», agregó el embajador.

La compra también incluye un paquete de capacitación integral que permitirá a los peruanos realizar el mantenimiento y sostenimiento a largo plazo de sus naves y otro paquete de proyectos de empleo y desarrollo de industria aeroespacial y especial en Perú. «Los peruanos tendrán control pleno y total de su flota», subrayó.

Asimismo, Navarro apuntó en Canal N que Perú va a contar «con el avión más avanzado en la región» e informó que estos comenzarán a llegar al país andino entre 2029 y 2030, si bien no especificó cuántas unidades contempla el contrato.

El proceso para adquirir 24 aviones de combate, en el que competían el F-16 Block 70 estadounidense, el Gripen sueco, y el Rafale francés, fue declarado secreto bajo la administración de Jerí, y en ese momento se firmó supuestamente el principio de acuerdo con EE.UU., pese a que según medios locales su oferta inicial solo contemplaba 12 aeronaves. EFE

pbc/fgg/rrt