EE.UU. califica de «hito clave» la extracción de uranio enriquecido de Venezuela

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Washington, 14 may (EFE).- La Administración de Donald Trump calificó este jueves de «hito clave para la seguridad» el reciente traslado de uranio enriquecido procedente de Venezuela para su destrucción en Estados Unidos, una operación delicada que contó con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El Departamento de Estado confirmó en un comunicado que, en colaboración con Venezuela, el Reino Unido y el OIEA, Estados Unidos «logró eliminar con éxito el exceso de uranio altamente enriquecido» de un reactor nuclear de Venezuela en desuso.

«Estados Unidos alcanzó este hito clave en materia de seguridad nuclear en cuestión de meses, más de dos años antes de lo previsto inicialmente», detalló.

A finales de abril, Venezuela empaquetó y preparó para su transporte el uranio del RV-1, que fue el primer y único reactor nuclear de Venezuela, construido originalmente para la investigación científica y pacífica, y que estaba clausurado.

El material fue transportado al Reino Unido y luego a Savannah River Site, un centro de procesamiento de materiales nucleares en Carolina del Sur (Estados Unidos), para su eliminación.

El Departamento de Estado apuntó que el organismo de energía atómica de la ONU desempeñó «un papel fundamental en esta operación», lo que demuestra su «eficacia» para «reducir los riegos nucleares a nivel mundial».

«Al liderar la eliminación de material nuclear peligroso de Venezuela, Estados Unidos está más seguro y ha fortalecido la seguridad nuclear a nivel mundial», apunta el comunicado.

Este proceso se llevó a cabo después de que Estados Unidos y Venezuela restablecieran las relaciones diplomáticas, abriendo una nueva etapa tras la captura el pasado enero de Nicolás Maduro.

El OIEA confirmó el 8 de mayo que participó en el traslado de Venezuela a Estados Unidos de 13 kilos de uranio enriquecido a poco más del 20 %, proveniente de Venezuela.

El organismo con sede en Viena lleva años apoyando los esfuerzos internacionales para eliminar el uranio altamente enriquecido de los reactores de investigación en todo el mundo con el fin de reducir los riesgos de proliferación. EFE

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