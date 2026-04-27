EE.UU. condena la escalada violenta que deja al menos 20 civiles muertos en Colombia

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Bogotá, 27 abr (EFE).- Estados Unidos condenó este lunes la escalada violenta registrada en el suroeste de Colombia, donde el sábado un atentado con un cilindro cargado con explosivos en la Vía Panamericana, atribuido a presuntos disidentes de las FARC, dejó 20 civiles muertos en el departamento del Cauca.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia expresó su solidaridad con el país y con las víctimas del ataque perpetrado en el sector El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde el artefacto explosivo fue detonado al paso de varios vehículos de transporte público y particular.

«Estados Unidos se solidariza con Colombia y condena la reciente escalada terrorista. Nuestra solidaridad está con las víctimas y las familias afectadas por los recientes ataques terroristas en Valle del Cauca y Cauca», señaló en sus redes sociales la misión diplomática.

Además del atentado perpetrado en la Vía Panamericana, en los últimos días hubo ataques en el vecino departamento del Valle del Cauca, donde fueron lanzados explosivos contra instalaciones militares en Cali y Palmira, en medio de una escalada de violencia atribuida a disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las antiguas FARC.

«Las acciones violentas de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por EE.UU. y otros grupos armados ilegales no deben ser toleradas» subrayó la embajada y añadió que «un entorno seguro es fundamental para una Colombia libre y una democracia fuerte».

La embajada reiteró además el compromiso de Washington con la seguridad del país al asegurar: «Seguimos comprometidos con el apoyo a la seguridad de Colombia».

En marzo pasado la directora nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, señaló al EMC, disidencia liderada por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, como una amenaza para la región.

Gabbard advirtió entonces ante el Senado que este grupo, junto a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), están vinculados a la producción y tráfico de cocaína hacia mercados internacionales y contribuyen a la inestabilidad regional. EFE

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