EE.UU. dice que no consultó al Gobierno de Cuba sobre el envío de ayuda humanitaria

3 minutos

Miami (EE.UU.), 15 ene (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos afirmó este jueves que no consultó a las autoridades cubanas antes de enviar asistencia humanitaria por un valor de 3 millones de dólares a Cuba para las familias afectadas por el huracán Melissa, y sostuvo que nunca proporcionará ayuda directa a La Habana.

«No consultamos al régimen si querían ayuda, no es su ayuda. No están en ninguna posición de cuidar de su gente y tomar decisiones sobre esto», dijo en una rueda de prensa virtual el subsecretario de Estado interino para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, Jeremy Lewin.

En su lugar, el envío de alimentos y productos del hogar destinados a 24.000 personas se coordinó con la Iglesia católica en Cuba, lo que según el funcionario estadounidense, ocasionó que la ayuda no llegara hasta casi tres meses después del paso del potente huracán.

«La Iglesia católica publicó una carta pública en la que declaraba que estaría dispuesta a aceptar esto, y hasta el momento, el régimen no ha interferido y le ha brindado a la Iglesia católica las protecciones necesarias para llevarlo a cabo», agregó.

El Gobierno de EE.UU. envió el miércoles un avión con 525 paquetes de comida y 650 de higiene, y agua para 1.000 familias a Holguín, y otra aeronave con los mismos suministros llegará el viernes a Santiago de Cuba.

Además, un buque comercial llegará a Santiago de Cuba dentro de las próximas semanas con el resto de la asistencia de Washington, que prometió un total de 3 millones de dólares en apoyos para 6.000 familias o 24.000 personas en las regiones más afectadas por el ciclón: Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

El Gobierno cubano no reportó víctimas por el huracán Melissa, el ciclón más potente de la temporada en el Atlántico que dejó más de 100 muertos en Jamaica, Haití, República Dominicana y Panamá.

Sin embargo, sí lamentó los daños en más de 90.000 viviendas, 600 infraestructuras médicas estatales, más de 2.000 centros educativos, unas 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.

Por su parte, el Gobierno de Cuba acusó a Estados Unidos de usar el envío de esa ayuda con fines «oportunistas» y de «manipulación política», informó este jueves la prensa estatal.

Para el subsecretario estadounidense el suministro de ayuda directa al pueblo cubano demuestra que Estados Unidos posee canales directos para proveer ayuda a la ciudadanos de Cuba sin la ayuda del régimen castrista.

«El presidente (Donald Trump) ha dicho que nada de este Gobierno llegará jamás al régimen cubano», sostuvo Lewin.

Y dio al Gobierno de Miguel Díaz-Canel dos opciones: «hacer lo mismo que lleva haciendo 60 años (…) o cuidar de su gente y construir una isla mejor y más libre». EFE

hbc/ims/lnm

(foto) (video)