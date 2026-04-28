EE.UU. dice que sector privado está listo para fase de recuperación económica de Venezuela

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(Actualiza con otro mensaje en Instagram)

Caracas, 28 abr (EFE).- El encargado de negocios de EE.UU. en Caracas, John Barrett, aseguró este martes que las empresas privadas de su país y de Venezuela están listas para impulsar la fase de recuperación económica en el país suramericano, tras celebrar una reunión con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham).

«Nuestra prioridad: un entorno empresarial de alto nivel y preparado para la inversión», señaló Barrett en un mensaje publicado por la Embajada de Estados Unidos en X.

El diplomático aseguró que su primera reunión con Venamchan confirma que los empresarios de ambos países están listos para esta fase, sin ofrecer mayores detalles de lo conversado durante el encuentro.

Horas más tarde, Barret reiteró en un video en Instagram que todos sus esfuerzos están enfocados en «seguir obteniendo resultados que impulsen en plan de tres fases» del presidente estadounidense, Donald Trump, para Venezuela: estabilización, recuperación y transición.

«Seguimos implementando las tres fases, en especial, la recuperación económica», añadió en el video en el que resume todas las actividades que ha llevado a cabo desde su llegada al país caribeño, hace cinco días, y tras agradecer a los caraqueños por «su cálida bienvenida».

El lunes, Barrett instó a los miembros de la Cámara Petrolera de Venezuela a aprovechar la que consideró como una «oportunidad histórica» después de que el país suramericano restableciera relaciones con el norteamericano y acordaran la apertura en el sector energético venezolano.

Asimismo, el encargado de negocios consideró que el sector privado, incluyendo la inversión de Estados Unidos, es el «motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial, y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica».

Barrett llegó a Venezuela el pasado jueves y sustituyó a la diplomática Laura Dogu, nombrada a finales de enero como encargada de negocios para reabrir la misión diplomática tras siete años de relaciones rotas.

Luego de la llegada a Venezuela de Barrett, la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, expresó que espera continuar la agenda de trabajo con Estados Unidos.

Luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, Rodríguez asumió como mandataria encargada y ha colaborado estrechamente con la Administración de Donald Trump en el establecimiento de una alianza estratégica que incluye las áreas de hidrocarburos y de la minería, entre otros aspectos.

Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era «perentorio» definir una fecha sobre comicios en el país.EFE

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