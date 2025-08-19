EE.UU. entrega a México a Julio César Chávez Jr y es ingresado a una cárcel en Sonora

2 minutos

Ciudad de México, 19 ago (EFE).- El boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr. fue entregado por autoridades de Estados Unidos a México, donde tenía una orden de aprehensión en su contra, y se encuentra ya en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo, en el norteño estado de Sonora.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el excampeón mundial fue entregado por EE.UU. tras permanecer poco más de un mes en un centro de reclusión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) de aquel país.

El púgil, hijo del legendario Julio César Chávez, enfrentaba un proceso legal en Estados Unidos, donde fue detenido a principios de julio por ingresar de manera ilegal y es señalado de tener presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.

Según la ficha, Chávez Jr fue detenido el lunes por la mañana en la garita Dennis Deconcini de Nogales, Sonora, y de forma inmediata fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) del estado.

Chávez Jr., de 39 años, fue detenido el 3 de julio en Estados Unidos. La detención se dio luego de que el pugilista perdiera en una pelea en Anaheim (EE.UU.) ante Jake Paul.

El Gobierno estadounidense lo acusa de tener nexos con el Cartel de Sinaloa, además de no contar con documentos para estar de forma legal en el país.

A pesar de que en diciembre de 2024 fue declarado «una grave amenaza para la seguridad pública» del país, al final las autoridades estadounidenses determinaron que su caso no era prioritario y no fue arrestado en ese momento.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el hijo de la leyenda del boxeo mexicano contaba con una orden de aprehensión en México desde 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas. EFE

csr/abz/sbb