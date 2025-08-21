The Swiss voice in the world since 1935

EE.UU. evalúa las visas válidas de más de 55 millones de personas en busca de infracciones

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 21 ago (EFE).- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que está revisando los casos de más de 55 millones de personas con visados estadounidenses válidos, en busca de posibles infracciones que podrían resultar en la anulación de los documentos y su deportación de EE.UU..

Un funcionario del Departamento de Estado afirmó que «la verificación continua» que realiza esa entidad desde el regreso de Trump al poder en enero pasado «incluye a los más de 55 millones de extranjeros que actualmente poseen visas estadounidenses válidas», sin ofrecer detalles sobre el plazo de la investigación.

«El Departamento de Estado revoca las visas siempre que existan indicios de una posible inelegibilidad, como por ejemplo, indicadores de permanencia vencida, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier tipo de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista», agregó.

El funcionario precisó que como parte del proceso de verificación, se revisa «toda la información disponible, incluyendo los registros policiales o de inmigración, o cualquier otra información que surja después de la emisión de la visa y que indique una posible inelegibilidad» de acuerdo con la legislación migratoria vigente.

Como parte de la restrictiva política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado ha cancelado una gran cantidad de visados, incluidos los de centenares de estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinas contra la ofensiva de Israel en Gaza.

Según el funcionario, desde enero pasado el Departamento de Estado «ha revocado más del doble de visas, incluyendo casi cuatro veces más visas de estudiante, que durante el mismo período del año pasado».

El sábado, el Departamento anunció que ha paralizado la emisión de visados de visitante a personas procedentes de Gaza para realizar una «exhaustiva» revisión del proceso mediante el cual ha otorgado recientemente una «pequeña cantidad» de permisos de entrada humanitarios desde el enclave palestino. EFE

