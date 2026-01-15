EE.UU. identifica al migrante acusado de chocar contra vehículos de ICE en Texas

Austin, 15 ene (EFE).- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) identificó este jueves al migrante acusado de chocar su auto contra dos vehículos de ICE en Texas.

En un comunicado, el Gobierno indicó que el individuo, identificado como Robyn Argote Crooks es de origen cubano y entró a EE.UU. en 2024, a través del programa CBP One, que permitía a los migrantes presentarse en puertos de entrada en la frontera, con una cita, y entrar al país bajo un permiso o ‘parole’ humanitario.

Argote está ahora bajo custodia de ICE y, según informó el medio local KSAT, enfrenta cargos por destrucción a la propiedad gubernamental.

El incidente, tuvo lugar ayer en el estacionamiento de un supermercado Walmart al norte de la ciudad de San Antonio.

En un video publicado por ICE en redes sociales, se ve como los agentes interceptan a un vehículo y bloquean su salida colocando un coche adelante y otro en la parte de atrás.

Los vehículos no estaban marcados o tenían identificación que los asociara con el Gobierno, según se aprecia en las imágenes.

El migrante intenta acelerar y retroceder, pero se encuentra rodeado y choca contra los vehículos que usaron los agentes de ICE.

Tres agentes se acercan a las puertas del vehículo, golpeando en las ventanas y le gritan que se baje del carro, apuntando además con pistolas.

Según la versión de los hechos que entregó DHS en un comunicado, los oficiales de migración estaban llevando a cabo una «parada de tráfico» con el fin de arrestar a Brooks, al que tildan de estar en el país de manera «ilegal».

Las autoridades aseguran, a su vez, que uno de los agentes involucrados en el incidente resultó herido y fue trasladado a un hospital local.

De acuerdo con los registros judiciales revisados por EFE no se encontró antecedentes penales previos para Brooks en el estado de Texas.

Este suceso en Texas ocurre en medio de la preocupación por parte de las autoridades y activistas locales en San Antonio por un incremento de la presencia de ICE en la ciudad, donde la mayor parte de la población es hispana.

En el último año, desde que Donald Trump asumió el poder, EE.UU. ha visto un incremento en la violencia y el uso de fuerza letal por parte de agentes de ICE y otros cuerpos de del Departamento de Seguridad Nacional en operativos de detención y deportación.

Esta violencia ocurre tanto en redadas en comunidades como dentro de centros de detención y en respuesta a protestas contra las deportaciones.

El Gobierno Trump, por su parte, asegura que los agentes y la Administración se enfrenta a un repunte de «terrorismo doméstico», motivado por la oposición a las políticas anti-migrantes de la Administración. EFE

