EE.UU. incauta más de 12.000 libras de cocaína en el Pacífico Oriental

Washington, 20 ago (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos informó este miércoles que han incautado más de 12.000 libras de cocaína en el Pacífico Oriental durante una serie de operativos realizados en alta mar durante la última semana.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una unidad de la Guardia Costera interceptó una embarcación que tenía 3.000 libras de cocaína en su interior y recuperó otras 750 libras que aparentemente los tripulantes del barco sospechoso abrían lanzando al mar.

Durante esta semana, la Guardia Costera realizó otras tres operaciones similares en aguas internacionales cerca al sur de México y cerca de la Isla Galápagos de Ecuador con una incautación de otras 8.800 libras de esta droga para sumar un total de 12.550 libras durante la semana, según el comunicado oficial.

Además, las autoridades detallaron que once presuntos narcotraficantes de diversas nacionalidades fueron detenidos en alta mar.

Esta misma semana, Estados Unidos causó rechazo de distintos lideres del continente como los presidentes de Cuba, Bolivia y Colombia por otro despliegue militar en alta mar, el que se realiza con tres buques y 4.000 soldados cerca de las costas de Venezuela en el Atlántico Occidental, bajo la justificación de combatir el narcotráfico. EFE

