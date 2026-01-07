EE.UU. intercepta a petrolero que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

3 minutos

(Actualiza con más detalles de la operación y la reacción de Rusia)

Washington, 7 ene (EFE).- Fuerzas de Estados Unidos interceptaron este miércoles a un buque petrolero sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela, tras rastrearlo en el Atlántico durante casi tres semanas de persecución.

El comando militar estadounidense en Europa confirmó la incautación del tanquero ‘Marinera’, antes conocido como ‘Bella 1’, con un mensaje en X, donde especificó que la operación se llevó a cabo en el Atlántico Norte por los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, en coordinación con el Pentágono.

La Guardia Costera de EE.UU. interceptó al navío «por violaciones de las sanciones» de Washington, en «virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense, tras haber sido rastreado por el USCGC Munro», agrega la publicación.

«El navío había estado intentando evadir a la Guardia Costera durante semanas, incluso cambiando su bandera y pintando un nuevo nombre en el casco mientras era perseguido, en un intento desesperado y fallido de eludir la justicia», indicó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un mensaje en X donde compartió imágenes de la operación.

El buque repelió un intento de EE.UU. de abordarlo en diciembre en aguas del Caribe y se adentró en el Atlántico.

El «Marinera» inició su travesía con el nombre «Bela 1» y bandera de Guyana en Irán y pasó a la protección de la bandera rusa durante su persecución por parte de EE.UU.

Según indicó el Wall Street Journal y confirmaron dos funcionarios estadounidenses a CBS News, Rusia había enviado un submarino y otros navíos militares para escoltar a puerto ruso al buque, vinculado a empresas con lazos con Hizbulá, ante la amenaza de que sea confiscado por Estados Unidos.

Moscú solicitó también a Washington que detuviera la persecución.

La tripulación de navío no ofreció resistencia en el momento del abordaje, informó un funcionario estadounidense citado por The New York Times, que confirmó que los guardacostas estadounidenses no avistaron embarcaciones rusas en las proximidades.

Tras el abordaje, el Ministerio de Transportes de Rusia denunció la «intercepción ilegal» del petrolero y subrayó que contraviene la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto.

La Guardia Costera ha intentado incautar el barco desde el 21 de diciembre, cuando este iba en camino a cargar petróleo en Venezuela, como parte del bloqueo a los tanqueros que transporten crudo venezolano que EE.UU. mantiene incluso tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York.

El barco no logró atracar en Venezuela ni cargar petróleo. Aunque el barco está vacío, la Guardia Costera estadounidense lo persiguió hasta el Atlántico en un intento de tomar medidas contra una flota de petroleros que transportan crudo ilícito por todo el mundo (la conocida como flota fantasma), incluyendo el que procede del mercado negro vendido por Rusia.

Este sería el tercer tanquero vinculado a Venezuela que EE.UU. ha incautado desde que arreció la presión sobre el Gobierno del ahora prisionero Maduro, al que ha imputado con cargos de narcoterrorismo. EFE

ygg/rf

(video)