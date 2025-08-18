EE.UU. ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte debido al enorme huracán Erin
Miami (EE.UU.), 18 ago (EFE).- El huracán Erin, de categoría 4, aumentará «dramáticamente» su tamaño en los próximos días, cuando pase entre la costa este de Estados Unidos y Bermudas, lo que ha obligado a ordenar la evacuación de algunas islas turísticas en Carolina del Norte.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos advierte en su último boletín que Erin se encuentra 180 kilómetros al norte de las Islas Turcas y Caicos, ubicadas en el Caribe, con vientos máximos sostenidos de hasta 220 kilómetros por hora.
Además, avisa de que su trayectoria esperada -en paralelo a la costa este estadounidense- ha virado ligeramente hacia el oeste, aproximándose hacia la costa de Estados Unidos. EFE
