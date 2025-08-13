The Swiss voice in the world since 1935

EE.UU. prevé que la tormenta Erin se desvíe hacia el norte y se aleje de Puerto Rico

Miami (EE.UU.), 13 ago (EFE).- El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos advirtió este miércoles que la tormenta tropical Erin, con potencial de convertirse mañana en un huracán de gran intensidad, podría desviarse hacia el norte al aproximarse al Caribe, lo que la alejaría de Puerto Rico.

En su último boletín, el centro especializado en huracanes reajustó el cono de incertidumbre del que sería el primero de la temporada, disminuyendo las probabilidades de que se acerque a Puerto Rico.

Sin embargo, advirtió que «Erin podría acercarse lo suficiente a las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el fin de semana como para causar algún impacto en dichas islas».

La magnitud de ese impacto «es todavía desconocía», agregó el NHC.

Erin, que surgió el lunes al oeste de Cabo Verde, se mantiene como una tormenta tropical este miércoles, aunque el NHC espera que se intensifique a partir de mañana.

Por ahora, la tormenta está a unos 1.961 kilómetros al este de las Islas de Sotavento y se desplaza hacia el oeste a 28 kilómetros por hora, aunque con vientos máximos de hasta 75 kilómetros por hora en su interior, según la última actualización del NCH.

Erin surge tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter. Chantal fue la primera que tocó tierra este año en Estados Unidos, donde dejó al menos dos muertos en Carolina del Norte en julio.

La Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA, en inglés) de Estados Unidos anunció el viernes que espera mayor actividad de las tormentas tropicales en el Atlántico durante la segunda mitad de la temporada de ciclones, al prever entre dos y cinco huracanes «mayores» entre agosto y noviembre.

La NOAA mantuvo su previsión de una temporada ciclónica «superior a lo normal», al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes. EFE

