EE.UU. reclama resultados claros y rápidos a México en la lucha contra el narcotráfico

Redacción Internacional, 15 ene (EFE).- El Departamento de Estado de Estados Unidos le reclamó a México resultados «concretos y verificables» contra el narcotráfico de fentanilo en una llamada que sostuvieron este jueves el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

«Estados Unidos dejó claro que el progreso gradual frente a los retos de seguridad en la frontera es inaceptable. Los próximos contactos bilaterales requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas», afirmó en un mensaje en X la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. EFE

