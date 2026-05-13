EE.UU. reitera su oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba

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Washington, 13 may (EFE).- Estados Unidos reiteró este miércoles su oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba después de que las autoridades de La Habana tacharan de «fábula» el ofrecimiento que ya adelantó el secretario de Estado, Marco Rubio, la semana pasada.

«El Departamento de Estado reitera públicamente la generosa oferta de EE.UU. de proporcionar 100 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables», anunció en un comunicado. EFE

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