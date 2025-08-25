EEUU advierte de la formación de la tormenta Fernand pero indica que no supone un peligro

2 minutos

Miami (EE.UU.), 25 ago (EFE).- El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó este lunes que la tormenta tropical Fernand que se encuentra actualmente en el Atlántico norte se desplazará hacia el noreste, alejándose de la costa este de Estados Unidos y Canadá, lo que no representa, en principio, un riesgo para la población.

El sexto sistema en lo que va de temporada de huracanes en el océano Atlántico se encuentra actualmente 685 kilómetros al noreste de Bermuda, mientras se aleja en dirección noreste a una velocidad de 20 kilómetros por hora (13 millas por hora), indicó en su último boletín el NHC.

Los vientos máximos sostenidos de esta tormenta tropical alcanzan los 95 kilómetros por hora, agregó el organismo con sede en Miami, indicando que no había ninguna advertencia en vigor.

Aunque el NHC indicó que espera pocos cambios hoy en su intensidad, Fernand comenzará a debilitarse a partir del martes, y pronostica que la tormenta pase a ser un ciclón postropical el miércoles.

Fernand se desarrolla una semana después de que Erin, el primer huracán de la temporada en el Atlántico, se acercara a la costa este estadounidense, especialmente a Carolina del Norte, donde provocó la evacuación de algunas islas pequeñas.

El NHC emitió varias advertencias por Erin, que surgió como tormenta cerca de Cabo Verde en África, donde dejó siete muertos, y posteriormente ocasionó fuertes lluvias y vientos a su paso por el Caribe, mientras que en Estados Unidos propició marejadas ciclónicas que las autoridades meteorológicas advirtieron que suponían un riesgo para la vida humana.

Antes de Erin, en el Atlántico se formaron los ciclones Andrea, Barry, Chantal y Dexter.

Chantal fue el primero en tocar tierra este año en EE.UU., donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) estima una temporada ciclónica «superior a lo normal», al pronosticar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes. EFE

