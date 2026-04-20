EEUU amplía el levantamiento temporal de las sanciones contra el petróleo ruso

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos prorrogó temporalmente el viernes, hasta el 16 de mayo, la suspensión de la mayoría de las sanciones dirigidas contra la industria petrolera rusa, en un momento en que la reanudación del tráfico por el estrecho de Ormuz ha provocado una fuerte caída de los precios del petróleo.

La decisión afecta a todas las operaciones relacionadas con el embarque y la entrega de petróleo procedente de Rusia, y se aplica también a los buques de la flota fantasma rusa que hasta ahora estaban sujetos a sanciones.

Las únicas sanciones que se mantienen en pie son contra las transacciones con Irán, Corea del Norte, Cuba y las regiones ucranianas ocupadas, incluida Crimea.

El Gobierno estadounidense ya había levantado temporalmente las sanciones contra el petróleo ruso almacenado en el mar, con el objetivo de mitigar la subida vertiginosa de los precios del petróleo.

Pero el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró el miércoles que esta suspensión no se prolongaría más allá del periodo inicial.

El Gobierno estadounidense mantiene sanciones sobre los recursos petroleros de Rusia e Irán con el fin de hacer caer los ingresos de los gobierno de Moscú y Teherán.

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