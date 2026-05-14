EEUU anuncia 1.800 millones de dólares adicionales para la ayuda humanitaria de la ONU

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Naciones Unidas, 14 may (EFE).- El embajador de EE. UU. ante la ONU, Mike Waltz, anunció este jueves un fondo adicional de 1.800 millones de dólares para reformar y financiar los programas de ayuda humanitaria del organismo después de, afirmó, haber visto avances en la reforma del sistema que exigía el presidente Donald Trump.

«Estos fondos salvarán más vidas en todo el mundo, pero también impulsarán las reformas que hemos implementado para mejorar la eficiencia, la rendición de cuentas y el impacto duradero», declaró Waltz en una rueda de prensa junto a Tom Fletcher, subsecretario general de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU (OCHA), y Jeremy Lewin, subsecretario de Ayuda Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa de EE.UU.

Este nuevo fondo se suma a los 2.000 millones de dólares para impulsar reformas en el ámbito humanitario a través de la «reestructuración humanitaria» que EE.UU. lleva a cabo en colaboración con la OCHA.

Waltz defendió que este fondo se enmarca dentro de la reforma financiera de la ONU y del «restablecimiento del liderazgo de EE.UU.».

«Nuestra cuota en el reparto de la carga ha aumentado, pero la duplicación y las ineficiencias han disminuido. Eso costaba tiempo, dinero de los contribuyentes y, francamente, vidas de muchas maneras», apuntó, y añadió que «todavía queda mucho por hacer frente a la burocracia excesiva que a menudo socava la misión de las Naciones Unidas».

Por su parte, Lewin declaró que «durante años» EE.UU. financió «una parte desproporcionada del sector humanitario» que, según dijo, se «desvió a otros ámbitos», entre ellos «a organizaciones terroristas».

«Cuando el presidente llegó al cargo, dejó claro que el sistema necesitaba una reforma profunda. La primera fase fue recortar lo que no tenía sentido; ahora estamos en la fase de construir un modelo que funcione de verdad y salve vidas», aseguró en relación a los recortes que el mandatario llevó a cabo durante los primeros meses en la Casa Blanca, entre ellos el cierre de USAID.

El subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU afirmó que se estaba reduciendo «la duplicación y la burocracia» para asegurar «que se aprovecha el último céntimo de cada dólar».

«Con esta nueva financiación, salvaremos millones de vidas. Esto convierte a Estados Unidos en nuestro mayor donante nacional, y esta asignación nos permitirá acelerar y ampliar los avances logrados, salvando vidas, reformando el sistema y defendiendo la imparcialidad y la neutralidad de la acción humanitaria», añadió.

Desde el regreso de Trump, EE.UU. acumula una gran deuda con la ONU. El pasado mes de febrero pagó unos 160 millones de dólares. En otras ocasiones llegó a destinar hasta 17.000 millones de dólares anuales al conjunto de programas. EFE

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