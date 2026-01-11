EEUU anuncia ataques «a gran escala» contra el EI en Siria

Estados Unidos afirmó el sábado haber llevado a cabo ataques «a gran escala» contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria como respuesta al atentado que mató a tres estadounidenses en diciembre en ese país.

En un comunicado en X, el mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) explicó haber realizado, «en colaboración con fuerzas asociadas, ataques a gran escala contra varios objetivos del EI en toda Siria».

La vecina Jordania indicó el domingo haber participado en esta operación, «con el objetivo de neutralizar las capacidades de los grupos terroristas e impedir que se reorganicen o utilicen estas zonas» para lanzar ataques que amenacen «la seguridad regional», según un comunicado del Ejército.

Estados Unidos ya había atacado al grupo yihadista tras el atentado, atribuido por Washington al EI, que mató a dos militares y a un intérprete estadounidenses el 13 de diciembre en la región desértica de Palmira.

En diciembre Estados Unidos ya anunció haber golpeado «bastiones» del grupo yihadista, también con el apoyo de Jordania.

Al menos cinco miembros del EI murieron, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), una oenegé que cuenta con una amplia red de fuentes de información en Siria.

Este mes de enero el Reino Unido y Francia también llevaron a cabo ataques conjuntamente para impedir, según el gobierno francés, «el resurgimiento de Daesh», acrónimo árabe del EI.

Durante la guerra civil desencadenada en 2011 por manifestaciones prodemocracia en Siria, el EI llegó a controlar vastos territorios, incluida la región de Palmira. En 2019 fue derrotado por una coalición internacional.

Pese a su derrota, sus combatientes replegados en el vasto desierto sirio llevan a cabo ataques de forma esporádica.

