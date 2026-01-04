EEUU descarta influencia de Machado y ofrece oportunidad a Delcy Rodríguez en Venezuela

Washington, 4 ene (EFE).- La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, descartó este domingo la influencia de la líder opositora, María Corina Machado, para solucionar los problemas inmediatos de Venezuela tras la captura del gobernante Nicolás Maduro, y en su lugar ofreció una oportunidad al Ejecutivo liderado ahora por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

«María Corina Machado es fantástica (…), pero aquí está la realidad a la que nos enfrentamos, la realidad inmediata que es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato», dijo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Rubio indicó a NBC News que se están enfocando en «lo que sucederá en las próximas dos o tres semanas, dos o tres meses» en Venezuela, un día después de que fuerzas estadounidenses capturaran en Caracas a Maduro y su esposa, Cilia Flores, que ahora enfrentan cargos de narcoterrorismo y corrupción en Nueva York.

Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense, recogidas por varias cadenas de televisión locales, tienen lugar un día después de que Trump afirmara que «sería muy difícil» para Machado presidir la nación suramericana tras la salida de Maduro, al considerar que la Premio Nobel de la Paz «no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país».

Sobre las actuales negociaciones con el Gobierno venezolano, Rubio advirtió a CBS News que Delcy Rodríguez «es alguien con quien se puede trabajar», a diferencia del depuesto presidente venezolano, quien según dijo, rompía todos los acuerdos hechos con Washington.

El veterano político, considerado clave en los esfuerzos por deponer a Maduro, cuestionó la legitimidad de un Gobierno elegido en los disputados comicios de 2024, en los que la oposición se adjudica la victoria, pero no dio señales claras de que exista aún un calendario para convocar elecciones futuras en ese país.

Advertencias a Caracas

«Ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial allí (en Venezuela). Tendrán que decidir ahora qué dirección quieren tomar, y esperamos que elijan una dirección diferente a la que eligió Nicolás Maduro. En última instancia, esperamos que esto conduzca a una transición integral en Venezuela», dijo Rubio, esta vez a NBC News.

El secretario de Estado aclaró que su país gestionará la «dirección» hacia la que se moverá Venezuela en adelante, después de que Trump dijera que Washington gobernaría la nación suramericana hasta que haya una transición, aunque insistió en que EE.UU. no mantiene tropas en territorio venezolano.

También advirtió en ABC News que cuentan aún con el margen de presión que les da el bloqueo al crudo de la nación suramericana ordenado por Trump y agregó que seguirán incautando tanqueros sancionados que transporten petróleo venezolano, una de las estrategias de presión que Washington impuso en las últimas semanas contra Caracas.

«Hasta que Venezuela aborde los problemas que tenía bajo el Gobierno de Maduro, que aún persisten, seguirá enfrentando presión por parte de EE.UU.», dijo Rubio, que confirmó que seguirán atacando embarcaciones en el Caribe asociadas a la supuesta red de narcotráfico liderada, según Trump, por el detenido presidente venezolano.

Futuras inversiones en el petróleo venezolano

Tras la captura de Maduro, Trump afirmó que las compañías petroleras estadounidenses van a invertir «miles de millones de dólares» para reparar la infraestructura de ese sector en Venezuela, actualmente «en muy mal estado».

Rubio especificó este domingo que aunque no ha hablado directamente con los directivos de las empresas petroleras de su país, ya se comunicó con los secretarios de Interior y Energía para que establezcan contactos. Rubio predijo que habrá demanda de «compañías occidentales» que no pertenezcan «ni a Rusia ni China».

«Nuestras refinerías en la Costa del Golfo de EE.UU son las mejores para refinar este crudo pesado. De hecho, ha habido escasez de crudo pesado en todo el mundo, por lo que creo que habría una enorme demanda e interés por parte de la industria privada si se les diera la oportunidad de hacerlo», agregó en ABC News.

Cuba en la mira

Preguntado sobre si Cuba, estrecho aliado de Maduro, sería el próximo blanco de la Administración estadounidense, conocida por su dura retórica contra la gestión del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, Rubio evitó una respuesta directa y en su lugar indicó que el «el Gobierno cubano es un gran problema».

«No voy a hablarles ahora sobre cuáles serán nuestros próximos pasos ni nuestras políticas al respecto. Pero creo que no es ningún secreto que no somos precisamente admiradores del régimen cubano», dijo a NBC News el político cubano estadounidense. EFE

