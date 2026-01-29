EEUU emite una licencia general que permite ciertas transacciones con petróleo venezolano

Washington, 29 ene (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos emitió este jueves una licencia general que levanta las sanciones a algunas transacciones comerciales con petróleo venezolano.

La decisión fue anunciada este jueves por el Departamento de Tesoro y llega casi tres semanas después de que el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a los líderes de mas de 20 compañías petroleras estadounidenses, incluyendo ExxonMobile y ConocoPhillips, para presionarlos a invertir en Venezuela después de la salida del presidente Nicolás Maduro. EFE

