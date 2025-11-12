EEUU estudia recortar los aranceles a productos como el café y las bananas

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo el miércoles que habrá en breve un anuncio «sustancial» sobre el precio del café o las bananas, como parte de la lucha contra los efectos de los aranceles en la inflación.

El gobierno de Trump ha estado trabajando para convencer a los estadounidenses de la fortaleza de la economía, ya que el coste de la vida se ha convertido en una preocupación clave para los votantes.

Los precios del café aumentaron un 21% interanual en agosto y alrededor de un 19% en septiembre, según datos recientes de inflación al consumidor.

Parte de la razón se debe al impacto de recientes fenómenos climáticos. Pero los precios también aumentaron a causa del arancel del 50% que Trump impuso a muchos productos de Brasil este año.

La gran mayoría del café en Estados Unidos es importado, principalmente en forma de granos, según la Asociación Nacional del Café.

En una entrevista con la cadena Fox, Bessent dijo que los hogares deberían esperar un anuncio «sustancial» en los próximos días «en términos de productos que no cultivamos aquí en los Estados Unidos».

«El café siendo uno de ellos, las bananas, otras frutas, cosas así», agregó.

Trump dijo en una entrevista previa que iba a reducir «algunos aranceles».

«Vamos a hacer que entre algo de café», añadió.

Un informe del Departamento de Agricultura señaló que en 2024 el 85% de las importaciones de bananos provenían de Guatemala, Ecuador, Costa Rica y Honduras.

En los últimos meses, todos ellos han enfrentado un arancel adicional del 10% o 15%, como parte de la nueva política comercial de Estados Unidos.

