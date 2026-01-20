EEUU lanza hoy un programa prioritario de visas para aquellos con boletos para el Mundial

2 minutos

Washington, 20 ene (EFE).- El Departamento de Estado de EE.UU. activó a partir de este martes el sistema FIFA Pass, un programa de citas prioritarias para la obtención de visados para todas aquellas personas que hayan adquirido ya boletos para ver partidos del Mundial de fútbol que se celebran este año en el país norteamericano.

Como parte de este programa, Washington va a desplegar a más de 500 funcionarios consulares adicionales para procesar las solicitudes de visados para el Mundial, que se celebra también en México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, según confirmó a EFE un funcionario del Departamento de Estado.

Rumbo al Mundial, el grupo de trabajo de la Casa Blanca para la organización del torneo, ha insistido en que en más del 80 % de los países se han ido reduciendo tiempos de espera para los solicitantes de visados.

En la cita para obtener el permiso para visitar EE.UU., «el solicitante deberá demostrar que cumple con los requisitos para obtener la visa y que planea respetar nuestras leyes y salir del país al finalizar el torneo. La seguridad de Estados Unidos y la protección de nuestras fronteras siempre serán nuestra prioridad», explicó el funcionario.

El director del grupo de trabajo de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, ya subrayó en su día que para el Ejecutivo estadounidense «cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional».

En una rueda de prensa celebrada antes del sorteo, Giulani no quiso descartar la posibilidad de que haya redadas ni detenciones de inmigrantes en línea con las duras políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump.

A final de año, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que se habían recibido más de 150 millones de solicitudes de entradas para ver partidos del Mundial, una demanda unas 30 veces superior a la oferta disponible. EFE

