EEUU mantiene bajo vigilancia a 41 personas en el país por exposición al hantarivus

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Austin (EE.UU.), 14 may (EFE).- Las autoridades sanitarias de Estados Unidos están vigilando a 41 personas en todo el país por haber estado en contacto con personas infectadas con la variante andina del hantavirus a partir del brote del crucero MV Hondius, que el pasado fin de semana fondeó en Tenerife.

El grupo incluye a las 18 personas que fueron evacuadas tras viajar a bordo del Hondius y que están siendo vigilados en centros de salud, al igual que los pasajeros que salieron del crucero antes de que se detectara el brote del virus y un tercer grupo de personas que estuvieron en contacto con uno de los infectados del buque durante un vuelo, según indicaron responsables de salud en una llamada con periodistas.

Este último grupo estuvo expuesto a una persona que viajó en el crucero, presentaba síntomas y tomó un avión desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo.

El riesgo al público general, sin embargo, continúa siendo «bajo», según indicó David Fitter, de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), agencia que lidera la respuesta al hantavirus en EE.UU. sin que se hayan confirmado casos hasta el momento.

Las 23 personas que no están en cuarentena en centros de salud permanecen en sus hogares, bajo la vigilancia de los CDC, que les recomendó aislarse durante un periodo de 42 días.

«Estamos trabajando de cerca con los pasajeros y con nuestros socios de salud pública para garantizar el monitoreo y el acceso rápido a atención médica en caso de que desarrollen síntomas», indicó Fitter y agregó que el objetivo de los CDC es «acompañarlos y elaborar planes según sus situaciones específicas».

El MV Hondius con 151 pasajeros y tripulantes llegó a Canarias tras un periplo que comenzó en Ushuaia, en Argentina, y que les llevó a varias islas en el Atlántico y durante el que aparecieron varios casos de hantavirus que causaron tres muertos.

Los 18 estadounidenses evacuados desde Tenerife llegaron a EE.UU. el pasado lunes en la madrugada. EFE

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