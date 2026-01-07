EEUU mantiene presión sobre Venezuela e incauta petroleros en Atlántico Norte y el Caribe

Estados Unidos anunció este miércoles la incautación de dos buques petroleros sancionados, uno que llevaba pabellón ruso asaltado por fuerzas militares en el Atlántico Norte, y otro en el Caribe, ambos en relación con el bloqueo a Venezuela.

La captura del petrolero en el Caribe fue anunciada por el Comando Sur (Southcom), mientras que el petrolero en el Atlántico Norte fue asaltado a la altura de Islandia, tras días de persecución, un hecho confirmado por el Comando Europeo estadounidense.

«El bloqueo de petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en PLENO VIGOR -en cualquier parte del mundo», declaró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X.

Estas acciones se inscriben dentro de la gran presión a la que Washington somete a Caracas para controlar la producción y la venta de crudo.

Rusia protestó por la persecución del buque en el Atlántico Norte, pero la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en rueda de prensa que ese barco era «apátrida» y que su bandera era «falsa».

El Departamento del Tesoro mantiene desde hace años una lista de buques cisterna que actualiza regularmente y que son susceptibles de ser decomisados, según la legislación estadounidense.

Una multinacional de Estados Unidos, Chevron, opera en Venezuela en cambio sin problemas, gracias a un permiso especial que la exime de las sanciones estadounidenses a la industria petrolera venezolana.

– Las mayores reservas –

Las operaciones se aceleraron súbitamente con el aumento de la presión sobre Venezuela, a partir de septiembre.

Estados Unidos empezó por bombardear presuntas lanchas de narcotraficantes que partían de las costas venezolanas. La treintena de ataques dejó más de cien muertos.

En diciembre el presidente Trump anunció el inicio del bloqueo petrolero, que Caracas tildó de injerencia. Las incautaciones, protestó entonces el presidente Nicolás Maduro, son un acto de «piratería».

Maduro y su esposa fueron luego capturados el 3 de enero en un sorpresivo ataque militar en plena noche en Caracas, una operación que ha agitado el escenario diplomático en todo el mundo.

Desde entonces, Trump ha dicho que Estados Unidos «gobernará» Venezuela y que empresas estadounidenses controlarán su petróleo. El país tiene las mayores reservas probadas del mundo en volumen.

La explotación del crudo debe volver a ser abierta a las multinacionales estadounidenses y extranjeras, dijo Trump tras la operación militar, pero sin más detalles.

El presidente estadounidense, que dejó muy en segundo plano la posible celebración de elecciones en Venezuela, ha hecho ahora del crudo venezolano su gran objetivo.

El martes aseguró en su red social que las «autoridades interinas de Venezuela» entregarían «entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo» a su país.

Este miércoles, el secretario de Energía Chris Wright aseveró que Estados Unidos controlará las ventas de petróleo venezolano «indefinidamente».

– Petróleo venezolano –

La operación en el Atlántico Norte ilustra las complejidades del bloqueo a Venezuela y la opacidad del mercado negro del crudo en todo el mundo.

El tanquero estaba sancionado desde 2024 por sus presuntos vínculos con Hezbolá e Irán y se dirigía a Venezuela.

Cambió de rumbo, de bandera y de nombre cuando huía de las fuerzas militares y la Guardia Costera estadounidense en el Caribe. Pasó a ser bautizado «Marinera» y enarboló pabellón ruso.

La persecución llegó hasta las costas islandesas. Rusia mandó un submarino para escoltar al petrolero vacío, aparentemente sin éxito.

China, que recibía hasta ahora la mayor parte del petróleo venezolano, ha expresado también su irritación por el bloqueo y las operaciones militares.

La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, que asumió el cargo tras el derrocamiento de Maduro, prometió cooperar con Estados Unidos ante el temor de que Trump pueda perseguir un cambio de régimen más amplio.

La petrolera estatal venezolana, Pdvsa, anunció el miércoles que «cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo».

