EEUU presiona a Irán para que concluya un acuerdo y evite ataques

4 minutos

La Casa Blanca advirtió el miércoles a Irán que sería «muy sensato» de su parte que cerrara un acuerdo con Estados Unidos, mientras Donald Trump volvió a insinuar una acción militar.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lanzó esta nueva advertencia después de que Irán dijera el miércoles que estaba redactando «un marco» para avanzar en sus negociaciones con Estados Unidos.

Trump, por su parte, pidió a Reino Unido que no renunciara a su soberanía sobre las islas Chagos, en el océano Índico. Alegó que la base aérea de Diego García, en ese archipiélago, podría ser necesaria si Irán no aceptaba un acuerdo, «a fin de erradicar un posible ataque de un régimen sumamente inestable y peligroso».

Washington y Teherán, enemigos desde hace más de 40 años, concluyeron el martes, cerca de Ginebra, una segunda ronda de conversaciones indirectas, con mediación de Omán, en un contexto de intensificación del despliegue militar estadounidense en el Golfo.

Al término de esta sesión, ambas partes indicaron que iban a continuar las discusiones —congeladas en junio por la guerra de 12 días desencadenada por un ataque israelí en Irán—, pero subrayaron que estaban lejos de haber acercado sus posiciones.

«Existen numerosas razones y argumentos a favor de un ataque contra Irán», declaró el miércoles Leavitt. «Irán sería muy sensato si concluyera un acuerdo con el presidente Trump».

Estados Unidos impedirá que Irán se dote del arma nuclear «de un modo u otro», había advertido más temprano el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright.

– «Marco preliminar» –

Washington ha enviado dos portaaviones al Golfo y dispone también de decenas de miles de soldados en bases repartidas por la región, algunas potencialmente vulnerables en caso de un contraataque iraní.

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqhchi, indicó que su país trabajaba en «la elaboración de un marco preliminar» para la continuación de las conversaciones, durante una llamada con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

Según el gobierno iraní, Grossi subrayó que el OIEA, encargado de verificar el carácter pacífico del programa nuclear iraní, «estaba dispuesto a prestar su apoyo» en ese sentido.

El embajador iraní ante las organizaciones internacionales en Viena, Reza Najafi, también mantuvo el miércoles conversaciones con el señor Grossi, así como con los embajadores de China y Rusia, de cara a la próxima reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA.

Irán había suspendido su cooperación con el organismo y restringido el acceso de sus inspectores a las instalaciones afectadas tras la guerra de 12 días, durante la cual Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes.

– «Imponer su voluntad» –

Al término de las conversaciones del martes, el vicepresidente estadounidense JD Vance pareció mostrar que Estados Unidos prefiere la diplomacia, pero pintó un panorama mixto.

«En algunos aspectos, fue bien; aceptaron reunirse más tarde. Pero en otros, quedó muy claro que el presidente ha fijado algunas líneas rojas que los iraníes aún no están dispuestos a reconocer y abordar», dijo.

Irán, que niega querer dotarse del arma nuclear, como le acusan las potencias occidentales e Israel, quiere limitar las conversaciones a su programa nuclear y exige, para llegar a un acuerdo, el levantamiento de las sanciones que asfixian su economía.

Para Washington, una solución también debe incluir el programa de misiles balísticos y su apoyo a los grupos armados de la región hostiles a Israel.

Trump ha amenazado en varias ocasiones con intervenir militarmente contra Irán, primero en reacción a la represión mortífera a comienzos de enero de una ola de protestas, y luego para arrancar un acuerdo, mencionando incluso, en caso de fracaso, un derrocamiento del poder.

«No queremos la guerra (…) Pero si ellos quieren intentar imponernos su voluntad (…) exigir que inclinemos la cabeza a toda costa, ¿deberíamos aceptarlo?», señaló el miércoles el presidente iraní, Masud Pezeshkian, durante un discurso en el oeste del país.

Irán también ha multiplicado las amenazas de represalia en caso de ataque, entre ellas el cierre del estrecho de Ormuz, un punto de paso estratégico para el comercio mundial de petróleo.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, llevan a cabo esta semana maniobras militares en esa zona.

