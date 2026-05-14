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EEUU recupera el cuerpo de un segundo soldado desaparecido en Marruecos

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El Ejército de Estados Unidos recuperó el cuerpo del segundo de sus soldados que había desaparecido en el sur de Marruecos durante ejercicios militares, informó el mando militar este miércoles.

Los dos militares desaparecieron en una zona de acantilados a orillas del océano Atlántico, durante una maniobra de fuerzas multinacionales a principios de mayo.

El primer cuerpo había sido recuperado el domingo.

Los restos de los dos soldados -identificados como Kendrick Lamont Key Jr. y Mariyah Collington- fueron llevados al hospital militar marroquí.

De allí fueron embarcados en un avión de la Fuerza Aérea estadounidense para su repatriación. 

Los cuerpos de los militares «están en camino a Estados Unidos», dijo el ejército en un comunicado, y agregó que el incidente está bajo investigación. 

La semana pasada un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, le dijo a la AFP que los dos soldados pudieron haber caído al mar por accidente, al descartar un acto de terrorismo.

vla-mlm/jgc/mvl/vel

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