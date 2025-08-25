EEUU respalda a embajador en Francia, convocado por criticar falta «de acciones» ante el antisemitismo

Estados Unidos respaldó este lunes a su embajador en Francia, Charles Kushner, que fue convocado por el gobierno francés tras criticar al presidente, Emmanuel Macron, de «falta de acciones suficientes en la lucha contra el antisemitismo».

En una carta dirigida al jefe de Estado francés obtenida el domingo por AFP, el embajador expresa «su profunda preocupación por la ola de antisemitismo en Francia y la falta de acciones suficientes» de su gobierno para combatirlo.

El ministerio de Relaciones Exteriores francés declaró el domingo que «las afirmaciones del embajador son inaceptables» y el diplomático fue citado para una audiencia este lunes.

La cancillería francesa declaró que las críticas «van en contra del derecho internacional, en particular del deber de no inmiscuirse en los asuntos interiores de los Estados previsto por la Convención de Viena de 1961 que rige las relaciones diplomáticas».

En ausencia del embajador, el encargado de negocios de Estados Unidos acudió a la audiencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores, informó una fuente de la diplomacia francesa.

La carta salió a la luz días después de las fuertes críticas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al presidente francés, a quien acusó «de alimentar el fuego antisemita» al llamar «al reconocimiento internacional» del Estado palestino.

En la carta, fechada el lunes pasado, el embajador estadounidense expresa argumentos en línea con los de Netanyahu.

«Declaraciones que denigran a Israel y gestos de reconocimiento de un Estado palestino animan a los extremistas, fomentan la violencia y ponen en peligro» a los judíos en Francia, dice Kushner, padre del yerno de Donald Trump, Jared Kushner.

Según el embajador, «no pasa un día en Francia sin que los judíos sean agredidos en las calles, con sinagogas y escuelas deterioradas, y empresas de judíos atacadas».

Estados Unidos apoyó este lunes las declaraciones de su embajador.

«Respaldamos sus comentarios», dijo Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

A fines de julio, Macron anunció que Francia reconocerá al Estado palestino en la Asamblea general de la ONU en septiembre.

Los actos antisemitas se han incrementado en Francia desde el 7 de octubre de 2023, día del ataque de Hamás en territorio israelí que desencadenó la guerra en Gaza.

La ministra francesa de Igualdad, Aurore Bergé, defendió este lunes la actuación de su gobierno.

«El gobierno francés lucha de forma inequívoca contra el antisemitismo», afirmó Bergé.

