EEUU sanciona a Cárteles Unidos y Los viagras por «terrorismo» y «narcotráfico» en México

afp_tickers

Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra dos grupos narcos, Cárteles Unidos y Los Viagras, y siete de sus presuntos cabecillas, por «terrorismo, narcotráfico y extorsión» en Michoacán, en el oeste de México.

Michoacán «alberga numerosas organizaciones criminales que compiten por territorio» y a medida que crecen «se fragmentan», afirma el Departamento del Tesoro en un comunicado.

El gobierno de Donald Trump acusa a Cárteles Unidos, al que designó organización «terrorista» global, de tráfico de opioides sintéticos y extorsión.

«En su brutal conflicto con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)», este grupo «ha cometido actos de violencia contra civiles y fuerzas del orden», añade el comunicado.

«Incluso está vinculado al reclutamiento de mercenarios extranjeros y al uso de dispositivos explosivos» que han provocado «la muerte de soldados mexicanos», precisa.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado anunció recompensas por 21 millones de dólares por cinco presuntos miembros de Cárteles Unidos.

Destaca Juan José Farias Álvarez, alias «El Abuelo», el líder del grupo por el que ofrece 10 millones. Los otros son Alfonso Fernández Magallón, también conocido como «Poncho», Luis Enrique Barragán Chávez, alias «R5», «Wicho» o «Güicho» y Edgar Orozco Cabadas, llamado asimismo «El Kamoni».

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro también tiene en la mira a Los Viagras, por tráfico de metanfetamina y cocaína en Michoacán.

En un intento por controlar la zona, Los Viagras «se ha aliado recientemente con el CJNG», afirma el Tesoro.

Además, «ha extorsionado a los cultivadores de aguacate y cítricos, ganaderos y pueblos enteros», añade. Le atribuye asimismo secuestros, ataques a las fuerzas de seguridad y extorsiones.

La OFAC sanciona a tres miembros «de alto rango» de Los Viagras: Nicolás Sierra Santana, apodado «El Gordo» que «es uno de los fundadores» y actual «líder», por el que el Departamento de Estado ofrece 5 millones de dólares, Heladio Cisneros Flores, alias «La Sirena» y César Alejandro Sepúlveda Arellano, llamado «El Botox».

Estados Unidos denuncia un aumento de la extorsión en Michoacán.

«Cuando las víctimas no pueden o no quieren pagar, se enfrentan al riesgo de sufrir violencia significativa a sus propiedades o incluso la pérdida de sus vidas», lamenta Washington.

Las sanciones llegan después de que México enviara a 26 presuntos miembros del CJNG y del cártel de Sinaloa a Estados Unidos.

Todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.

