EEUU suspende la emisión de visas a los conductores de camiones

2 minutos

El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves la suspensión de la emisión de visas a los conductores de camiones, a los que acusa de poner «en peligro la vida de los estadounidenses» en las carreteras.

«Con efecto inmediato, suspendemos la emisión de visas de trabajo para camioneros comerciales», dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en la red social X, al abordar un tema cada vez más importante para los partidarios del presidente republicano Donald Trump.

«El creciente número de extranjeros que conducen grandes camiones por las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y perjudica el sustento de los camioneros estadounidenses», añadió.

Sin embargo, Rubio no ha dado ninguna cifra que respalde esta acusación.

El anuncio del secretario de Estado se produce después de que un camionero extranjero fuese imputado por la muerte de tres personas en una autopista de Florida (sur) al dar un giro ilegal en U.

Harjinder Singh, originario de India, supuestamente entró a Estados Unidos de forma irregular desde México y reprobó un examen de inglés después del choque, según agentes federales.

El caso ha ganado notoriedad en medios estadounidenses y tomado una dimensión política en parte porque Singh obtuvo su licencia comercial en California, donde reside. El estado de la costa oeste estadounidense es controlado por demócratas que se oponen a la mano dura de Trump con la migración.

«Este choque fue una tragedia previsible directamente causada por decisiones imprudentes y agravada por fallos despreciables», dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Incluso antes del fatal accidente, legisladores republicanos han tenido en la mira a los camioneros extranjeros, a quienes señalan de un alza en los accidentes viales, sin aportar pruebas de vínculos directos con los inmigrantes.

En el pasado, el gobierno de Trump se ha quejado diciendo que muchos de estos camioneros extranjeros no hablan inglés o lo hablan mal.

A los conductores de camiones se les ha pedido desde hace mucho aprobar exámenes que incluyen competencia básica en inglés, pero en 2016 durante el gobierno del entonces presidente Barack Obama se pidió a las autoridades no sacar de las calles a los camioneros solamente a causa de sus deficiencias en el idioma.

