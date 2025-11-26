EEUU terminará el TPS que protege a más de 350.000 haitianos de la deportación en febrero

2 minutos

Miami, 26 nov (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que terminará con el Estatus de Protección Temporal (TPS) que escuda a más de 350.000 haitianos de la deportación en febrero de 2026 porque las condiciones han cambiado, a pesar de que Washington prohíbe los viajes desde Haití por la violencia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó la nueva instrucción en el Registro Federal después de que la secretaria Kristi Noem concluyó que «Haití ya no cumple con los requerimientos estatutarios para el TPS».

La decisión, que entra en vigor el próximo 3 de febrero, está basada en una revisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense (USCIS), otras agencias del Gobierno y «un análisis que indica que permitir a los haitianos permanecer temporalmente en Estados Unidos es inconsistente con el interés nacional de EE.UU.»

Por ello, el DHS avisó a los haitianos con TPS que «deben prepararse para salir» del país, si no tienen otra base legal para quedarse, además de recomendarles usar la aplicación ‘CBP Home’ para pedir su «autodeportación» y recibir un bono prometido de 1.000 dólares.

Este es un nuevo intento de la Administración del presidente Donald Trump por eliminar la protección para los haitianos después de que un juez federal bloqueó en septiembre otra orden para eliminar el TPS para más de un millón de inmigrantes procedentes de Venezuela y Haití.

La Casa Blanca insiste en que las condiciones de Haití han cambiado pese a que Trump instauró en junio una prohibición total de viajes desde ese país al citar «la falta de una autoridad central con suficiente disponibilidad y distribución de información necesaria de aplicación de la ley».

Mientras que una alerta del Departamento de Estado recomienda «no viajar a Haití por ninguna razón» al citar los secuestros, crímenes, actividad terrorista, disturbios civiles y sanidad limitada.

La crisis no cesa en Haití, donde no hay presidente electo y la violencia de las pandillas ha aumentado desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, con más de 4.300 homicidios en los primeros tres trimestres de 2025 y un total de 1,4 millones de desplazados por la violencia, según la ONU.

«Haití está en crisis: violencia de las pandillas, extrema pobreza, inestabilidad. Es impensable mandar a haitianos beneficiarios del TPS a un peligro tan claro», denunció este miércoles en X la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz de Florida, hogar de la mayor diáspora de dicho país en EE.UU. EFE

us/eav