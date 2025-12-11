EEUU y Japón realizan ejercicios aéreos conjuntos tras patrullas chinas y rusas

afp_tickers

2 minutos

Las fuerzas aéreas estadounidenses y japonesas realizaron este jueves ejercicios conjuntos, anunció el Estado Mayor nipón, en una demostración de fuerza dos días después de patrullas comunes efectuadas por aviones chinos y rusos.

Según Tokio, dos bombarderos rusos Tu-95, capaces de portar armas nucleares, volaron el martes desde el mar de Japón para juntarse con dos bombarderos chinos H-6 en el Mar de China Oriental. Luego realizaron un vuelo conjunto alrededor del país.

Japón tiene un conflicto diplomático con China por los comentarios que la primera ministra Sanae Takaichi realizó sobre Taiwán.

El Estado Mayor conjunto japonés declaró que el ejercicio del miércoles, realizado en coordinación con la Fuerza Aérea estadounidense, se desarrolló en «un contexto de seguridad cada vez más severo».

«Con este ejercicio hemos confirmado la firme voluntad de Japón y Estados Unidos de no permitir ningún cambio unilateral del statu quo por la fuerza, así como la preparación» de las fuerzas militares japonesas y estadounidenses, declaró el Estado Mayor en X.

En un comunicado separado, se precisó que los «ejercicios tácticos» sobre el mar de Japón involucraron dos bombarderos estadounidenses B-52 y cazas japoneses, tres F-35 y tres F-15.

Según Tokio, aviones militares chinos fijaron el sábado, en dos ocasiones, su radar en aviones de combate japoneses en aguas internacionales cerca de la isla japonesa de Okinawa (sur), lo que llevó a Japón a hacer despegar aparatos en apoyo.

«Las acciones de China no favorecen la paz y la estabilidad regionales», declaró el miércoles un portavoz del Departamento de Estado estadounidense.

«La alianza Estados Unidos-Japón es más fuerte y más unida que nunca. Nuestro compromiso con nuestro aliado japonés es inquebrantable, y estamos en estrecho contacto sobre esta cuestión y otros temas», añadió.

Corea del Sur indicó que el martes aviones militares rusos y chinos ingresaron a su zona de defensa aérea.

Pekín y Moscú dijeron que se trató de ejercicios militares conjuntos que, según el Ministerio ruso de Defensa, implicaron en particular «bombarderos estratégicos».

Desde 2019, China y Rysua hacen volar periódicamente aviones militares en la zona de defensa aérea de Corea del Sur.

stu-aph/meb/pc