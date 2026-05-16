EEUU y Nigeria afirman haber matado a un jefe del grupo Estado Islámico

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Estados Unidos y Nigeria afirmaron haber matado a un dirigente del grupo Estado Islámico (EI) en una operación conjunta en este país africano azotado por la violencia yihadista.

El norte de Nigeria, el país más poblado de África, se enfrenta a la violencia de los grupos yihadistas y a la de bandas criminales, llamadas localmente «bandidos», que llevan a cabo con frecuencia ataques contra aldeas y secuestros masivos con fines de extorsión.

«Abu Bilal al Minuki, segundo al mando del EI en todo el mundo, pensó que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados de lo que estaba haciendo», afirmó el viernes el presidente estadounidense Donald Trump.

En su red Truth Social, Trump dijo que «el terrorista más activo del mundo» fue eliminado en «una misión meticulosamente planificada y muy compleja» y siguiendo sus órdenes.

Nacido en 1982, Abu Bilal al Minuki era originario del estado de Borno, en el noreste de Nigeria.

«Con su eliminación, las capacidades operativas del EI en todo el mundo quedan considerablemente disminuidas», aseguró Trump.

Es la segunda vez en cinco meses que el republicano lanza una intervención del ejército estadounidense en Nigeria, donde ha denunciado una supuesta persecución de cristianos.

«Durante meses hemos perseguido a este alto mando del Estado Islámico en Nigeria, que mataba a cristianos, y lo hemos matado, a él y a toda su banda», celebró en la red social X el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth.

El presidente nigeriano, Bola Tinubu, y su ejército confirmaron el sábado la información.

«Nuestras fuerzas armadas nigerianas, determinadas y en estrecha colaboración con las fuerzas armadas de Estados Unidos, llevaron a cabo una audaz operación conjunta que asestó un duro golpe a las filas del Estado Islámico», declaró Tinubu en un comunicado.

– «Eslabón esencial» –

El ejército nigeriano describió a Abu Bilal al Minuki como un «alto cargo del Estado Islámico y uno de los terroristas más activos del mundo».

El jefe yihadista fue abatido «con varios de sus tenientes, durante un bombardeo contra su complejo en la cuenca del lago Chad», precisó el presidente nigeriano.

Según las fuerzas de defensa nigerianas, la muerte de Abu Bilal al Minuki «elimina un eslabón esencial por el que el Estado Islámico coordinaba y dirigía sus operaciones en diferentes regiones del mundo».

Trump sostiene que los cristianos de Nigeria son «perseguidos» y víctimas de un «genocidio» perpetrado por «terroristas».

Abuya y la mayoría de los expertos lo niegan categóricamente, ya que la violencia afecta indistintamente a cristianos y musulmanes.

El ejército estadounidense, en coordinación con las autoridades nigerianas, había llevado a cabo en Navidad bombardeos en el estado de Sokoto, dirigidos según Washington contra yihadistas del EI.

Desde entonces, ambos países reforzaron su cooperación militar.

Según un reciente informe de la oenegé ACLED, que recopila datos de víctimas de conflictos en el mundo, el grupo EI está concentrando su actividad, cada vez más, en el continente africano.

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