EEUU y Taiwán firman un acuerdo para reducir los aranceles y aumentar la inversión

Estados Unidos y Taiwán firmaron oficialmente este jueves un acuerdo comercial anunciado a mediados de enero para reducir los aranceles sobre los productos de la isla.

El anuncio, realizado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), formaliza un acuerdo que reduce los aranceles sobre muchas exportaciones taiwanesas del 20% al 15% e impulsa la inversión de la isla en productos estadounidenses.

El pacto comercial del jueves, que debe aprobar el legislativo taiwanés, «eliminará las barreras arancelarias y no arancelarias que enfrentan las exportaciones estadounidenses a Taiwán», dijo en un comunicado Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos.

El acuerdo «fortalecerá significativamente la resiliencia de nuestras cadenas de suministro, particularmente en los sectores de alta tecnología», agregó en la nota.

Para el viceprimer ministro de Taiwán, Cheng Li-chiun, el pacto pone a su país en «condiciones justas para competir» con otros «rivales».

«En comparación con nuestros países competidores, logramos una ventaja relativa porque esta vez se ha cerrado la brecha creada por TLC que antes nos dejaban atrás», dijo Cheng en una rueda de prensa en Washington, en referencia a los tratados de libre comercio.

Taiwán planea facilitar un «aumento a largo plazo de sus compras de importantes bienes estadounidenses» hasta 2029, según una ficha informativa del USTR.

Estos incluyen 44.400 millones de dólares en gas natural licuado y petróleo crudo, 15.200 millones de dólares en aeronaves civiles y motores, así como 25.200 millones de dólares en equipos eléctricos, redes eléctricas y otros productos.

La ficha añadió que Washington se ha comprometido a reducir sus aranceles a los productos taiwaneses dado que Taipéi ha asumido compromisos para dar «pasos significativos para avanzar hacia una relación comercial más sólida y recíproca».

