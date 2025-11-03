Efemérides del 4 de noviembre
El 4 de noviembre de 1998, el huracán Mitch, calificado el peor del siglo XX, arrasa Centroamérica, causando unos 20.000 muertos y desaparecidos, unos 3,4 millones de damnificados y enormes daños materiales.
OTRAS EFEMÉRIDES
1493.- Cristóbal Colón llega a la isla de Guadalupe (Antillas Menores).
1571.- La Iglesia católica establece en México el Tribunal de la Inquisición.
1869.- Se publica el primer número de Nature, revista británica referente en el mundo científico.
1879.- El estadounidense James J. Ritty patenta la primera caja registradora.
1899.- El neurólogo Sigmund Freud publica en Alemania ‘La interpretación de los sueños’.
1922.- El arqueólogo británico Howard Carter descubre en el Valle de los Reyes la tumba intacta del joven faraón egipcio Tutankamon.
1929.- Quiebra el banco Citibank, fundado en 1812 con el nombre de City Bank of New York.
1950.- El Consejo de Europa adopta el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, conocido como Convención Europea de Derechos Humanos.
1970.- El avión Concorde 001 alcanza dos veces la velocidad del sonido.
1979.- Estudiantes islámicos asaltan la Embajada de Estados Unidos en Teherán, días después de que el ayatolá Jomeini encabezara la Revolución Islámica para derrocar al Sha.
1980.- El republicano Ronald Reagan derrota en las elecciones presidenciales estadounidenses al demócrata Jimmy Carter.
1991.- La ex primera dama de Filipinas Imelda Marcos regresa a su país después de casi seis años de exilio en Estados Unidos.
1995.- El primer ministro de Israel, Isaac Rabin, es asesinado en Tel Aviv durante una concentración por la paz.
2002.- La Guardia Civil española autoriza que las parejas homosexuales puedan vivir en las casas cuartel del instituto armado.
2006.- Katherine Schori se convierte en la primera mujer cabeza de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos.
2007.- La momia del faraón Tutankamon es sacada de su sarcófago y desvelada al público por primera vez en la historia.
2008.- El demócrata Barak Obama gana las elecciones presidenciales y se convierte en presidente de los Estados Unidos.
2016.- Entra en vigor el Acuerdo de París sobre cambio climático.
2018.- Nueva Caledonia rechaza en referéndum la independencia de este enclave francés en Oceanía.
2020.- Estados Unidos, el segundo país más contaminante del mundo por detrás de China, se retira oficialmente del Acuerdo de París sobre el clima. La decisión fue revocada en 2021.
2021.- Reino Unido aprueba la primera pastilla antiviral contra la covid-19.
2022.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) cataloga el sistema tradicional agroforestal maya en el Yucatán (sur de México) como uno de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).
NACIMIENTOS
1868.- Agustina del Carmen Otero Iglesias, ‘La Bella Otero’, bailarina, actriz y cantante española.
1922.- Antonio Ruiz Soler, ‘Antonio’, bailarín español.
1929.- Emilio Alberto Aragón Bermúdez, ‘Miliki’, payaso, acordeonista, compositor y cantante español.
1955.- David Julius, bioquímico estadounidense, Premio Nobel de Medicina 2021.
1963.- Rosario Flores, cantante española.
1969.- Matthew McConaughey, actor estadounidense.
1972.- Luis Figo, futbolista portugués.
DEFUNCIONES
1924.- Gabriel Fauré, compositor francés.
1992.- José Luis Sáenz de Heredia, cineasta español.
2005.- Gonzalo de Olavide, músico y compositor español.
2008.- Michael Crichton, antropólogo y escritor estadounidense.
2023.- Marina Cicogna, primera gran productora cinematográfica de Italia.
2024.- Evandro Teixeira, fotoperiodista brasileño, autor del retrato a Pablo Neruda en su lecho de muerte.
EFE/Documentación, 2025.