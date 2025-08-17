Egipto defiende la unidad de los territorios palestinos bajo el liderazgo de la ANP

El Cairo, 17 ago (EFE).- El primer ministro egipcio, Mustafa Madbuli, reafirmó este domingo a su homólogo palestino, Mohamed Mustafa, el compromiso de Egipto con «la unidad de los territorios palestinos», en referencia a Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza, bajo el liderazgo de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

El jefe del Ejecutivo egipcio se reunió con el palestino en Nuevo Alamein, en la costa mediterránea de Egipto, donde manifestó su apoyo a la ANP para que se encargue de la gobernanza de la Franja de Gaza en vez del grupo islamista Hamás, que controla el enclave, según un comunicado del gabinete egipcio.

«Egipto se adhiere a la unidad de los territorios palestinos, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, bajo el liderazgo de la Autoridad Nacional Palestina», de acuerdo con la nota.

En este sentido, Madbuli confirmó «la firme postura de Egipto respecto a la causa palestina y su total rechazo a cualquier plan que busque desplazar al pueblo palestino».

Lo hizo en un momento en el que, según varias informaciones, Israel estaría estableciendo contactos con varios países africanos y asiáticos para expulsar hacia ahí a la población gazatí.

Por otra parte, aseguró que el país norteafricano continuará brindando el apoyo humanitario necesario a la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah, que conecta Egipto con el enclave palestino y que Madbuli aseguró que opera las 24 horas del día desde el lado egipcio, pese a que Israel impida la entrada de asistencia desde el otro lado.

Asimismo, afirmó que Egipto está realizando «continuos esfuerzos intensivos en numerosos foros internacionales» y que también es el principal mediador -junto a Catar y Estados Unidos- entre Israel y Hamás.

El objetivo de estos esfuerzos, según el primer ministro egipcio, es «restablecer un alto el fuego para poner fin a la guerra, garantizar la entrega sostenible de más ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y celebrar la Conferencia de El Cairo para la Recuperación y Reconstrucción Temprana», una vez se alcance una tregua.

La visita del primer ministro palestino continuará mañana, lunes, cuando está previsto que realice una visita al cruce de Rafah y ofrezca ahí una rueda de prensa junto al jefe de la diplomacia de Egipto, Badr Abdelaty. EFE

