Egipto envía nuevo convoy de ayuda a Gaza entre alertas por el elevado nivel de hambre

2 minutos

El Cairo, 24 ago (EFE).- Decenas de camiones cargados de ayuda humanitaria empezaron este jueves a moverse desde Egipto hacia el cruce israelí de Kerem Shalom, donde Israel debe autorizar su ingreso en Gaza, en medio de crecientes advertencias por el elevado nivel de hambre en la Franja, informaron fuentes oficiales egipcias.

El nuevo convoy, que transporta distintos tipos de productos alimentarios, en especial harina, así como suministros médicos, es el vigésimo primero enviado por Egipto al enclave palestino desde que Israel volvió a autorizar a finales de julio pasado el ingreso de ayuda a Gaza.

El canal de televisión egipcio Al QaheraNews, cercano a los servicios de inteligencia del país norteafricano, mostró imágenes de una larga cola de camiones cargados de grandes cantidades de cajas cubiertas mientras se movían desde una zona ubicada frente al cruce de Rafah, en el norte del Sinaí, en dirección hacia el paso bajo control israelí.

El medio oficial egipcio no dio información sobre la cantidad exacta o los tipos de ayuda que transporta el nuevo convoy, si bien dijo que contiene «toneladas de productos regalados por asociaciones civiles egipcias, con la ayuda de la Media Luna Roja de Egipto, así como enviados por varios países del mundo».

El Cairo afirma haber enviado más de 1.288 camiones cargados de alimentos y medicina a los gazatíes a través de Kerem Shalom desde el 27 de julio pasado, un promedio de 64 camiones al día, lo que el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, consideró la semana pasada «absolutamente insuficiente» y culpó de ello a la «intransigencia» israelí.

Para Abdelaty, se necesita ingresar en Gaza entre 700 y 900 camiones al día para afrontar la situación humanitaria en el enclave, que calificó de «muy complicada», «catastrófica» y «tragedia humanitaria».

Más de 62.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, cientos de ellos en las últimas semanas mientras se disponían a obtener ayuda alimentaria, y otras decenas por falta de alimentos, en su mayoría niños. EFE

