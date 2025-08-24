The Swiss voice in the world since 1935

Egipto envía nuevo convoy de ayuda a Gaza entre alertas por el elevado nivel de hambre

Este contenido fue publicado en
2 minutos

El Cairo, 24 ago (EFE).- Decenas de camiones cargados de ayuda humanitaria empezaron este jueves a moverse desde Egipto hacia el cruce israelí de Kerem Shalom, donde Israel debe autorizar su ingreso en Gaza, en medio de crecientes advertencias por el elevado nivel de hambre en la Franja, informaron fuentes oficiales egipcias.

El nuevo convoy, que transporta distintos tipos de productos alimentarios, en especial harina, así como suministros médicos, es el vigésimo primero enviado por Egipto al enclave palestino desde que Israel volvió a autorizar a finales de julio pasado el ingreso de ayuda a Gaza.

El canal de televisión egipcio Al QaheraNews, cercano a los servicios de inteligencia del país norteafricano, mostró imágenes de una larga cola de camiones cargados de grandes cantidades de cajas cubiertas mientras se movían desde una zona ubicada frente al cruce de Rafah, en el norte del Sinaí, en dirección hacia el paso bajo control israelí.

El medio oficial egipcio no dio información sobre la cantidad exacta o los tipos de ayuda que transporta el nuevo convoy, si bien dijo que contiene «toneladas de productos regalados por asociaciones civiles egipcias, con la ayuda de la Media Luna Roja de Egipto, así como enviados por varios países del mundo».

El Cairo afirma haber enviado más de 1.288 camiones cargados de alimentos y medicina a los gazatíes a través de Kerem Shalom desde el 27 de julio pasado, un promedio de 64 camiones al día, lo que el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, consideró la semana pasada «absolutamente insuficiente» y culpó de ello a la «intransigencia» israelí.

Para Abdelaty, se necesita ingresar en Gaza entre 700 y 900 camiones al día para afrontar la situación humanitaria en el enclave, que calificó de «muy complicada», «catastrófica» y «tragedia humanitaria».

Más de 62.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, cientos de ellos en las últimas semanas mientras se disponían a obtener ayuda alimentaria, y otras decenas por falta de alimentos, en su mayoría niños. EFE

fa/amr/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR