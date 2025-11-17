Egipto estudia tomar medidas ante posibles irregularidades en elecciones parlamentarias

El Cairo, 17 nov (EFE).- La Autoridad Nacional Electoral (ANE) de Egipto anunció este lunes que tomará las medidas que considere oportunas -incluso valorará anular las elecciones al Parlamento si fuera necesario- en cuanto evalúe las quejas y apelaciones presentadas por candidatos y votantes a la primera fase de votación celebrada la pasada semana.

El jefe del organismo electoral, Hazem Badawi, afirmó en una rueda de prensa en El Cairo que adoptarán «las decisiones necesarias de acuerdo con la ley, incluso si eso implica la anulación total de las elecciones o en determinadas circunscripciones», con el objetivo de dar una respuesta adecuada a las presuntas irregularidades detectadas.

Badawi apuntó que la junta administrativa de la ANE está inmersa en la verificación y sigue investigando cada una de las quejas y apelaciones recibidas tanto de los candidatos como de votantes y observadores, si bien no detalló la cifra de los comentarios recibidos.

Anteriormente, el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, pidió a la autoridad electoral que examinara las vulneraciones electorales y tomara las medidas necesarias de acuerdo con la normativa vigente.

«La Autoridad Electoral Nacional no dudará en tomar la decisión adecuada cuando no sea posible reflejar la verdadera voluntad de los votantes, ya sea cancelando completamente esta etapa electoral o una o más circunscripción electorales», dijo Al Sisi en su cuenta oficial de Facebook.

Además, afirmó que había recibido informes sobre vulneraciones del procedimiento de voto en algunas circunscripciones electorales donde hubo competencia entre candidaturas individuales.

La primera fase de los comicios parlamentarios egipcios tuvo lugar los días 10 y 11 de noviembre en 14 de las 27 gobernaciones del país para elegir a 142 diputados de entre 1.281 candidatos que se presentan en dos listas.

La segunda fase se celebrará los días 24 y 25 de noviembre y, en ella, 1.316 aspirantes competirán por el resto de los 568 escaños en las 13 provincias restantes del país, incluida El Cairo.

En total, más de 67 millones de egipcios están llamados a las urnas, de los que algo más de 35.279 millones están convocados a emitir su votos en la primera fase en 14 provincias situadas en su mayoría en el alto Egipto, aunque incluye algunas del norte, como la mediterránea Alejandría. EFE

