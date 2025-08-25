Egipto exige que Israel permita ingreso 5.000 camiones de ayuda «esperando» cerca de Gaza

El Cairo, 25 ago (EFE).- El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, exigió este lunes en la reunión de países islámicos en Arabia Saudí que Israel permita el ingreso inmediato de ayuda para paliar la crisis de hambre en Gaza, y afirmó que su país tiene 5.000 camiones cargados de ayuda «esperando» a las puertas de la Franja.

Abdelaty condenó «la comisión por Israel de crímenes y genocidio contra un pueblo indefenso y su desprecio por todas las leyes y normas internacionales al continuar y expandir su agresión contra la Franja de Gaza, utilizando el hambre, el bloqueo y la obstrucción de la labor de las organizaciones internacionales».

En su alocución ante la reunión extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), en la ciudad saudí de Yeda, el egipcio pidió que Israel permita «de inmediato, sin restricciones y a través de todos los cruces» el ingreso de ayuda urgente a los gazatíes.

Acusó de nuevo a Israel de «obstaculizar» la entrada de la ayuda humanitaria en el enclave palestino -que volvió a permitir de forma limitada a finales de julio-, y destacó que en lado egipcio de la frontera «hay 5.000 camiones cargados de ayudas esperando, pero su entrada (en Gaza) afronta numerosos obstáculos de la parte israelí».

Destacó también que para paliar la grave situación de hambre en la Franja «se necesita la entrada en Gaza de al menos 700 camiones de ayuda a diario».

Abdelaty, cuyo país media junto con Catar y Estados Unidos en la guerra, abordó la situación en la Franja palestina al margen de la conferencia de la OCI en reuniones bilaterales que mantuvo con sus homólogos de Irán y Turquía, entre otros, según el Ministerio egipcio de Exteriores.

La reunión de la OCI, integrada por 57 países, dura un solo día y se centra en «los planes israelíes de consolidar la ocupación en Gaza, la tragedia humanitaria sin precedentes y el terrorismo de Estado persistente», según un comunicado de la organización.

Más de 62.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, cientos de ellas en las últimas semanas mientras se disponían a obtener ayuda alimentaria, y otras decenas por falta de alimentos, en su mayoría niños. EFE

