Egipto habla con Emiratos para mediar y negociar sobre la crisis con A.Saudí en Yemen

3 minutos

El Cairo, 6 ene (EFE).- El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, telefoneó a su homólogo emiratí, Abdala bin Zayed, para coordinar una salida negociada al reciente conflicto que enfrentó a Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí en el Yemen y obligó a Abu Dabi a retirar a sus fuerzas de ese país del sur de la Península Arábiga.

El Ministerio de Exteriores egipcio informó este martes en un comunicado que Abdelaty «enfatizó» en su conversación con Bin Zayed «la importancia de apoyar la distensión y el diálogo nacional yemení» tras los combates que enfrentaron en los últimos días a grupos yemeníes respaldados por Riad y Abu Dabi por el control de dos estratégicas provincias del Yemen.

La llamada del egipcio al emiratí tuvo lugar después de la visita que el titular de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, realizó este lunes El Cairo para abordar este mismo asunto con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi.

Según la nota de Exteriores, Abdelaty subrayó al emiratí «la importancia de alcanzar una solución política integral a la crisis en el Yemen mediante un diálogo yemení-yemení inclusivo, que preserve la soberanía, la unidad y la integridad territorial del país y satisfaga las aspiraciones de seguridad y estabilidad de su pueblo hermano».

Los comentarios egipcios aluden a los enfrentamientos desatados en los últimos días entre las fuerzas militares denominadas Escudo de la Patria, respaldadas por Riad, para recuperar las provincias yemeníes de Hadramaut y Al Mahra, controladas hace un mes por el llamado Consejo de Transición Sureño (CTS), apoyado por EAU.

Ambos grupos eran aliados bajo el paraguas del Gobierno yemení internacionalmente reconocido, si bien el CTS tomó a principios de diciembre pasado esas dos provincias estratégicas como parte de sus intentos para restaurar el Yemen del Sur, que era un país independiente antes de la unificación con el Norte en 1990.

La actuación del CTS ha generado una crisis entre EAU y Arabia Saudí, y este último bombardeó la semana pasada un cargamento de armas emiratí a los secesionistas en el puerto de Al Mukalla (este del Yemen) y obligó a Emiratos a retirar a sus tropas del territorio yemení.

Arabia Saudí lidera desde 2015 una alianza militar en apoyo al Gobierno yemení reconocido y contra los rebeldes hutíes proiraníes que se alzaron en armas un año antes y controlaron amplias regiones del centro, norte y el oeste del Yemen, incluida la capital, Saná, y que Riad considera ahora los únicos que se benefician del reciente conflicto entre los antiguos aliados del «Ejecutivo legítimo».

Tras respaldar financiera y militarmente a las fuerzas del Escudo de la Patria a recuperar en los últimos días las provincias controladas por el CTS, Arabia Saudí invitó a todos los componentes del conflicto, incluidos los secesionistas, a un diálogo en Riad, cuya fecha no ha sido anunciada de momento.

Ese diálogo tiende, según Riad, a alcanzar un entendimiento con el que restaurar el acuerdo entre las fuerzas políticas y armadas del Yemen que respaldan al Gobierno yemení reconocido que tiene su capital provisional en la ciudad meridional de Adén, hasta ahora controlada por el CTS. EFE

fa/amr/cg