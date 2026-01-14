Egipto reúne a quince países y organizaciones en busca de un final para la guerra en Sudán

4 minutos

El Cairo, 14 ene (EFE).- Egipto, vecino norte de Sudán, albergó este miércoles una reunión de alto nivel de representantes de una quincena de países, incluidos Estados Unidos y Reino Unido, así como de Naciones Unidas y otras organizaciones, en busca de una solución que ponga fin a la guerra en Sudán.

Según un comunicado de Exteriores egipcio, la conferencia se celebró bajo el nombre de «Mecanismo Consultivo para mejorar la coordinación de los esfuerzos de paz en Sudán», un país que en más de dos años y medio de guerra se ha convertido en escenario de la peor crisis humanitaria y de desplazamientos del planeta.

En la reunión, participaron el asesor estadounidense para asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, así como altos responsables de los ministerios de Exteriores de Yibuti, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudí y Catar, así como enviados de la ONU, la Unión Europea (UE), la Unión Africana (UA), la Liga Árabe y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD).

También asistieron representantes de Alemania, Turquía, Noruega, Reino Unido, China, Rusia, Francia, Irak y Angola con el fin de «intensificar los esfuerzos internacionales y regionales para enfrentar los graves desafíos que impone la delicada situación regional que atraviesa Sudán», según la nota.

El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, subrayó ante los reunidos «la gravedad de la situación actual en Sudán y sus graves repercusiones para la paz y la seguridad regionales, en particular en los países vecinos, el Cuerno de África y la región del mar Rojo».

Abdelaty reiteró «claramente la firme postura y los límites de Egipto» respecto a la guerra sudanesa, subrayando que «éstos incluyen preservar la unidad e integridad territorial de Sudán, rechazar la secesión de cualquier parte del país y salvaguardar las instituciones estatales sudanesas», según el comunicado.

Asimismo, destacó la necesidad de presionar para alcanzar «una tregua humanitaria urgente seguida, un alto el fuego sostenible y luego el inicio de un proceso político integral que preserve las instituciones del Estado sudanés y evite la formación de entidades paralelas».

En este contexto, el egipcio hizo hincapié en la propuesta de paz ofrecida en septiembre al Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) por el llamado «Cuarteto para Sudán», compuesto por EE.UU, Egipto, EAU y Arabia Saudí, que estipula una tregua humanitaria y el inicio de un proceso político.

Además de Abdelaty, «las delegaciones pronunciaron discursos en los que abordaron su posición sobre los acontecimientos en Sudán, destacando la importancia de intensificar los esfuerzos regionales e internacionales para apoyar el alto el fuego, proteger a los civiles y facilitar la entrega sin obstáculos de la ayuda humanitaria, así como apoyar el proceso político integral», añadió.

Esa reunión «consultiva», que no emitió ningún comunicado final, se produce en medio del recrudecimiento de los combates entre el Ejército sudanés y las FAR en las vastas regiones de Darfur y Kordofán, en el oeste y el centro-sur del país africano.

Las FAR controlan la práctica totalidad de Darfur y la mayor parte del oeste de Kordofán, en el centro-sur del país, desde donde intentan avanzar hacia el este con el fin de abrirse camino hacia la estratégica ciudad de Al Obeid, capital de Kordofán del Norte y, desde allí, hacia Jartum, lo que el Ejército intenta repeler y recuperar las urbes tomadas por los paramilitares.

Desde que comenzó en abril de 2023, la guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, y convertido al país en escenario de la peor crisis humanitaria y de desplazamiento interno y externo del planeta, con la huida de más de 13 millones de personas de sus hogares en busca de seguridad y comida. EFE

fa/amr/ah