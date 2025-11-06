Egipto recupera de EEUU 36 piezas de más de 3000 años de antigüedad sacadas de contrabando

2 minutos

El Cairo, 6 nov (EFE).- Egipto anunció este jueves la recuperación de 36 piezas arqueológicas que habían sido sacadas ilegalmente del país y que se encontraban en Estados Unidos, en una operación coordinada entre instituciones egipcias y autoridades estadounidenses.

Las piezas fueron entregadas al Museo Egipcio de El Cairo, que se encuentra en la plaza Tahrir, donde serán restauradas y preparadas para su futura exhibición, informó el Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio.

El ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, señaló que la recuperación «refleja el compromiso del Estado con la protección de su patrimonio cultural y la restitución de bienes arqueológicos exportados de forma ilegal».

El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Mohamed Ismail Jaled, afirmó que este proceso «se enmarca en los esfuerzos científicos y jurídicos continuos» emprendidos por Egipto para rastrear y devolver piezas históricas dispersas en el extranjero.

Los objetos recuperados se dividen en tres grupos, entre los que hay 11 piezas entregadas por la Fiscalía del Estado de Nueva York, que incluye una máscara funeraria romana de un joven, una vasija con la figura del dios Bes y una estela funeraria de piedra caliza, según las autoridades egipcias.

Asimismo, hay 24 manuscritos con inscripciones en copto y siríaco, cedidos por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York al Consulado de Egipto en la ciudad como «gesto de cooperación».

Y se recuperó un panel de yeso pintado de la XVIII Dinastía, confiscado en EE.UU. tras confirmarse su salida ilegal de Egipto.

El país norteafricano trata de evitar el contrabando de antigüedades y de su patrimonio histórico, y realiza grandes esfuerzos diplomáticos para recuperar los objetos robados, que se encuentran en colecciones privadas en todo el mundo, casas de apuestas e incluso en museos.

De acuerdo con la Convención de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales de la UNESCO, cualquier objeto adquirido y sacado de un país sin un documento legal de exportación después de esa fecha se considerará ilegal.

Es decir, cualquier pieza que haya salido de Egipto después de 1970 que no cuente con un certificado de exportación se supone por defecto robada. EFE

