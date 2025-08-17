Egipto reduce su tasa diaria de nacimientos y desacelera el crecimiento de su población

El Cairo, 17 ago (EFE).- Egipto ha registrado una desaceleración en el crecimiento de su población, con una reducción del promedio diario de nacimientos que han pasado de 5.385 a 5.165, anunció este domingo el ministro de Salud y Población del país árabe, Khaled Abdelgafar.

Según indicó el ministro, Egipto alcanzó oficialmente los 108 millones de habitantes este sábado, un millón más que en noviembre de 2024.

Este incremento de un millón de habitantes se produjo en 287 días, 19 más que el millón anterior, lo que refleja una paulatina reducción en el crecimiento poblacional del país en medio de los esfuerzos del Gobierno egipcio para controlar la tasa de natalidad, señaló Abdelgafar acuerdo con datos de la Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas del país árabe.

Egipto, el Estado árabe más poblado y el tercero de África tras Nigeria y Etiopía, ha visto duplicar su población en apenas 40 años, lo que ejerce presión en sectores como la vivienda y el empleo y dificulta el acceso a los servicios básicos, en el contexo de una grave crisis económica y escasez de agua y otros recursos.

La tasa de fecundidad en Egipto se ha reducido de 3,5 hijos por mujer en 2014 a 2,4 en 2024, un descenso que el Gobierno atribuye a sus programas de concienciación y planificación familiar, así como al acceso más extendido a la atención sanitaria.

Las gobernaciones rurales del sur, como Assiut, Sohag o Minia, siguen registrando las cifras de natalidad más elevadas del país mientras que las ciudades costeras, como Alejandría, Puerto Saíd y Damieta, muestran los niveles más bajos.

La Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas insiste en que el crecimiento poblacional es uno de los mayores retos para el desarrollo del país, ya que «absorbe buena parte de los recursos públicos y obstaculiza los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la población».

El Ministerio de Salud aseguró que continuará trabajando junto a otros organismos estatales, instituciones religiosas y organizaciones civiles para «lograr los objetivos de desarrollo sostenible fortaleciendo los programas de salud y educación y apoyando iniciativas que contribuyan a la estabilidad de la población, asegurando un futuro mejor para las siguientes generaciones».

Las autoridades egipcias han estimado que la población en el país podría alcanzar los 192 millones de habitantes en 2052 si no se aplican políticas para el control de la natalidad, algo que supondría duplicar el gasto estatal en proyectos de infraestructura y desarrollo para los próximos 30 años.

Según datos oficiales, Egipto gasta más de 2 millones de dólares anuales para proporcionar anticonceptivos gratuitos o a precio reducido, mientras que las mujeres casadas con no más de dos hijos reciben un incentivo anual de 1.000 libras egipcias (unos 21 dólares) del Gobierno. EFE

